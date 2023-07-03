Entre Ríos (APFDigital).- La Ley nº 27.551, titulada como “Nueva Ley de Alquileres”, fue sancionada en el año 2020 y terminó siendo perjudicial para inquilinos, propietarios y afectó severamente al mercado inmobiliario.

En este sentido, Paula Armándola acentuó: “Vemos que el resultado es el pronóstico que dio el Colegio de Entre Ríos: es un fracaso total, perjudicó a inquilinos, propietarios, corredores inmobiliarios y al mercado del alquiler habitacional en general”.

En cuanto al alquiler comercial, Armándola no observó problemas porque “la ley deja el libre acuerdo entre partes y no se ven obstáculos, quienes lo hagan saben lo que van a hacer con el contrato, cómo se va a actualizar el precio y conocen la incertidumbre de la economía”.

Por el lado habitacional, la presidenta del Colegio de Corredores constató: “Al meterle esa incertidumbre de atar el precio a la actualización a un índice que fluctúa según la economía argentina, ha sido un caos total porque genera que las partes tengan que firmar un cheque en blanco porque no saben cuánto va a ser el precio del alquiler después de los 12 meses”.

También estimó que esta sensación de perplejidad, de enterarte 10 días antes que el precio del alquiler sube más del 100% genera malestar social.

“Soluciones mágicas”

Ante este panorama, Armándola explicó que “La ´solución mágica´ sería que la macroeconomía se estabilice, que no genere los ciclos económicos que tenemos”. Sin embargo, indicó: “La realidad es que vivimos en Argentina y hay que legislar acorde al país en el que estamos, los legisladores deberían escuchar a las partes”.

En cuanto a la Ley en sí, la corredora inmobiliaria sentenció que “se pensó desde el escritorio para el territorio y las partes no fueron escuchadas, nosotros como corredores inmobiliarios no fuimos consultados y eso se ve reflejado en los resultados”.

Sobre el precio de la vivienda, Arándola argumentó: “Atar el precio de la vivienda a la inflación de Argentina es una locura, no sé en qué país estaban viviendo o vacacionando los legisladores”.

Demanda y déficit

“En toda Argentina la demanda de alquileres habitacionales supera ampliamente la oferta”, explicó la presidenta del Colegio de Corredores a la agencia APF.

“Esto se ve por varios motivos, primero en el corto plazo la ley de alquileres se extendió de 24 meses a 36 y recién estamos viendo cómo empiezan a volver las propiedades al mercado locativo”.

Por otro lado, Armándola señaló que “los alquileres están en la rentabilidad más baja de la historia”.

“El déficit habitacional en Argentina tiene una historia de más de 100 años, en el mediano plazo estamos viendo las consecuencias del parate de la construcción durante las pandemia”.