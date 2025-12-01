En los sistemas ganaderos ubicados desde Córdoba y Entre Ríos hacia el norte, los productores enfrentan desde hace décadas una limitante estructural: la falta de una leguminosa adaptada al calor estival, capaz de aportar proteína en sistemas forrajeros dominados por gramíneas. Mientras en las zonas templadas la alfalfa y los tréboles cumplen ese rol con eficacia, en los ambientes más cálidos la oferta de alternativas ha sido históricamente escasa, poco persistente y vulnerable a los períodos de sequía.

En este escenario, el avance sobre Macropitilium Mancebo, una tecnología exclusiva de Peman Semillas, emerge como una respuesta concreta y largamente esperada por los productores. Se trata de una leguminosa anual autóctona argentina, originaria de ambientes cálidos con precipitaciones que oscilan entre 600 y 1200 mm, capaz de tolerar condiciones de estrés hídrico y sostener su productividad con estabilidad, atributos que durante años faltaron en las especies disponibles para la región.

Una alternativa versátil y estratégica

Además de su calidad nutricional y adaptación climática, Mancebo ofrece una notable versatilidad: puede sembrarse sola o en intersiembras con gramíneas perennes o anuales, como el sorgo forrajero. Estos planteos mixtos permiten combinar el volumen generado por las gramíneas con el aporte proteico de la leguminosa, logrando sistemas más equilibrados, eficientes y competitivos, especialmente durante los meses de mayor exigencia nutricional.

Resultados productivos que marcan diferencia

Los ensayos realizados por Peman Semillas, INTA Reconquista y la Universidad Nacional del Litoral registraron resultados contundentes:

Producciones anuales de 9.000 a 16.000 kg MS/ha ,

, Alta capacidad de rebrote ,

, Rendimientos estables bajo distintos manejos,

Ganancias de peso de 0,7 kg PV/día y 76 kg de carne/ha en solo 42 días, demostrando un impacto directo en la productividad estival.

En cuanto a calidad nutricional, Mancebo mostró:

22–24% de proteína ,

, 68–70% de digestibilidad ,

, Alto porcentaje de hoja,

Un atributo diferencial clave: no produce empaste, incluso con consumos elevados.

Este último punto —difícil de encontrar en leguminosas adaptadas a climas cálidos— agrega seguridad y flexibilidad de manejo, aspectos decisivos para los sistemas de engorde y cría.

Apta para reservas y pensada para escenarios desafiantes

Mancebo también demostró aptitud para silaje y henificación, lo que permite generar reservas de calidad ante escenarios climáticos adversos o necesidades estratégicas de la producción.

“Mancebo aporta proteína estival con estabilidad y sin riesgo de empaste, algo que el productor del centro y norte del país buscó durante décadas”, destacaron desde el área de I+D de Peman Semillas.

Como resultado de un trabajo articulado entre instituciones públicas y privadas, esta leguminosa nativa se consolida como una opción verdaderamente adaptada a las condiciones productivas del país, aportando volumen, calidad y resiliencia en un contexto climático cada vez más exigente.