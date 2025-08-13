Este miércoles, en el recinto de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, comenzó el tratamiento del proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial, enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa fue presentada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, durante una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.

El texto, compuesto por nueve artículos, autoriza al Ejecutivo a llevar adelante operaciones financieras en moneda nacional o extranjera que permitan adecuar las condiciones de las obligaciones derivadas de la deuda pública y/o pagos vinculados a servicios de la deuda y reducción de pasivos. El monto máximo autorizado es de 500 millones de dólares —o su equivalente en pesos—, con el objetivo de restituir al Tesoro Provincial los fondos erogados por estos conceptos en 2025.

Entre las herramientas previstas, el proyecto habilita la posibilidad de garantizar las operaciones con recursos de la coparticipación federal de impuestos, ingresos tributarios provinciales u otros fondos del Tesoro.

Durante su exposición, Boleas subrayó que la propuesta busca “contar con una herramienta que permita dar sostenibilidad a la deuda” y aclaró: “No es un proyecto que necesita este gobierno, lo necesita la provincia”. El funcionario destacó que la deuda no ha aumentado y que se apunta a mejorar plazos y condiciones, modificando el perfil de vencimientos actuales.

Asimismo, el ministro resaltó que el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones ha mejorado la calificación crediticia de Entre Ríos, un factor que —según explicó— podría facilitar mejores condiciones en los mercados financieros.

En la reunión participaron los senadores Rafael Cavagna, Rubén Dal Molín, Víctor Sanzberro, Casiano Otaegui, Martín Oliva, Ramiro Favre, Jaime Benedetti, Marcelo Berthet, Gladys Domínguez y Juan Conti.