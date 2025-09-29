Se hicieron presentes los candidatos a senadores nacionales, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, a diputados nacionales Alicia Fregonese y Wenceslao Gadea. Además, los referentes juveniles de La Libertad Avanza, Eugenia Rolón e Iñaqui Gutiérrez; la diputada porteña, Rebeca Fleitas; el ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo Bernardo; el secretario de Modernización del Gobierno de Entre Ríos, Emanuel Gainza y presidente departamental de La Paz (LLA), Valeria Scheurer.

Ante el público que se hizo presente tomó la palabra Roque Fleitas, diputado provincial y presidente de LLA Entre Ríos, que se encargó de presentar a los oradores.

Se destaca la presencia del actual intendente de La Paz, Walter Martín, que se refirió a la juventud como "motor del cambio" y dijo que "no hay que volver atrás".

Eugenia Rolón, a su tiempo, afirmó que la garantía del cambio es la Libertad Avanza pues la otra parte, el kirchnerismo, es inmensamente corrupto.

Luego tomó la palabra Wenceslao Gadea, poniendo énfasis en que "esta no es una votación más, sino que marcará la diferencia entre seguir con el cambio para no volver al pasado, donde nos dejaron un país desbastado"

La siguiente oradora fue Alicia Fregonese, afirmando que "Macri no pudo hacer todos los cambios que necesitó el país, por eso debemos votar bien para que no vuelva el populismo, pues tenemos la oportunidad de cambiar al país, y de cambiar Entre Ríos. Estamos haciendo una transformación profunda y es necesario seguir por este camino".

Luego, Romina Almeida, indicando que ella proviene del sector privado, que las ideas de Milei la llevaron a involucrarse, y que en poco tiempo llegó a ser candidata a senadora.

Llegó el turno de Iñaqui Gutierrez, destacando esta alianza que busca el cambio: "A pesar de las diferencias se busca un país y una provincia mejores, Tanto el gobernador Frigerio como el presidente Milei tienen la convicción necesaria".

Finalmente Joaquín Benegas Lynch se refirió a que el 26 de octubre es una elección histórica: "pues por primera vez nos damos cuenta el peso de tener diputados y senadores propios, pues el actual Congreso se encarga de trabar el cambio, y es un verdadero piquete. El Estado no es la solución, a veces el Estado es el problema".

Encuentro de candidatos en Paraná

Por otro lado, sábado en Paraná, en la peatonal San Martín y Urquiza, hubo un encuentro de candidatos, donde se hicieron presentes Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida, Wenceslao Gadea, Eugenia Rolón e Iñaqui Gutiérrez.

Allí Benegas Lynch destacó “debemos elegir senadores y diputados propios, para terminar con el piquete del Congreso, de 20 votaciones nos votaron 19 en contra, así no hay cambio posible”.

Luego Gutiérrez detalló todos los logros económicos y de seguridad del gobierno, y afirmó “la diferencia en ganar o perder el 26 de octubre es si habrá un gobierno que gobierne o uno que aguante”.