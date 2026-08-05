La Justicia de Entre Ríos suspendió de manera provisoria la implementación del nuevo sistema provincial de desayunos y meriendas escolares impulsado por el Gobierno provincial. La decisión fue adoptada por el vocal de Juicio y Apelaciones, Juan Malvasio, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada en el marco de un amparo colectivo presentado por AGMER, la Fundación CAUCE y un grupo de padres y madres de alumnos de escuelas públicas.

La resolución ordena que, hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, la Provincia se abstenga de distribuir alimentos que contengan uno o más sellos de advertencia nutricional o leyendas precautorias en los establecimientos educativos dependientes del Consejo General de Educación (CGE).

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La cautelar frena el nuevo esquema alimentario

El recurso de amparo fue presentado el pasado 31 de julio por los abogados Rubén Pagliotto y Aldana Sasia, en representación de las familias; Verónica Fischbach, por AGMER; y Valeria Enderle, por Fundación CAUCE.

Los demandantes cuestionan el nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas adjudicado a la empresa Teknofood, que reemplazaría el mecanismo mediante el cual las escuelas adquirían los alimentos a través de la tarjeta Sidecreer.

Según sostienen, el nuevo esquema incorpora alimentos ultraprocesados con sellos de advertencia, en presunto incumplimiento de la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley de Etiquetado Frontal).

Además, advirtieron sobre el impacto que estos productos podrían tener en la salud de niños y adolescentes, especialmente en una población vulnerable que asiste diariamente a los comedores escolares.

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Qué resolvió el juez

En su resolución, Malvasio aclaró que el amparo no analizará en esta instancia el procedimiento licitatorio ni la legalidad de la contratación, sino exclusivamente los aspectos vinculados con la protección del derecho a una alimentación saludable.

Por ese motivo, dispuso que la Provincia:

Se abstenga de ofrecer, distribuir o servir productos destinados a desayunos y meriendas que contengan sellos de advertencia o leyendas precautorias.

Garantice simultáneamente la continuidad del servicio alimentario mediante la modalidad que regía antes de la implementación del sistema centralizado.

Asimismo, el magistrado dio intervención al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público Pupilar, y requirió al Gobierno provincial la documentación administrativa y los informes técnicos que fundamentaron la adquisición de los productos.

La Provincia tiene plazo hasta este viernes para contestar la demanda y remitir toda la información solicitada.

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El Gobierno apelará la medida

Horas después de conocerse la resolución judicial, el Gobierno de Entre Ríos informó que apelará la medida cautelar y defendió la legalidad del nuevo sistema de provisión alimentaria.

Desde la Fiscalía de Estado remarcaron que la resolución dictada por el juez Malvasio tiene carácter provisorio y no constituye una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o legalidad del programa.

En ese sentido, señalaron que la cuestión de fondo será debatida durante el desarrollo del proceso judicial.

Aseguran que el servicio alimentario continuará normalmente

El Ejecutivo provincial también llevó tranquilidad a las comunidades educativas al confirmar que la prestación alimentaria no sufrirá interrupciones.

Recordó que desde el inicio de la implementación del nuevo esquema se había dispuesto que los directores de las escuelas continuaran utilizando el sistema anterior hasta que la nueva modalidad estuviera completamente operativa.

Por esa razón, sostuvieron que la medida cautelar "no modifica la continuidad del servicio ni el normal funcionamiento de los establecimientos educativos".

La defensa del nuevo sistema

Desde el Gobierno provincial indicaron que el nuevo esquema forma parte de una política destinada a transparentar la administración de los recursos públicos y mejorar los mecanismos de compra y distribución de alimentos para los comedores escolares.

En ese marco, afirmaron que el sistema busca dejar atrás modalidades de contratación que durante años fueron cuestionadas por presuntas irregularidades.

Finalmente, la Provincia ratificó que defenderá judicialmente el programa, al considerar que la modernización de las compras públicas, la eficiencia en el uso de los recursos y la transparencia constituyen objetivos centrales de la gestión.

El debate continúa en la Justicia

Mientras el Gobierno prepara la apelación y presenta su contestación a la demanda, el expediente continuará su trámite en la Justicia entrerriana.

La resolución cautelar permanecerá vigente hasta que el juez dicte una sentencia definitiva o disponga su modificación, por lo que, al menos por el momento, el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares permanecerá suspendido.