Nogoyá.- Pasaron exactamente dos meses del momento en que el Juez de Garantías Gustavo Acosta, definiera a esta ciudad como “el drugstore regional del narcotráfico”. Ahora el entramado suma un nuevo capítulo y nueva protagonista.

Es que el juez de cámara del Tribunal Oral Federal de Rosario N°2, Eduardo Rodríguez Da Cruz, autorizó a que Gabriela Martinetti cumpla la pena en su domicilio, ya que es madre de cinco hijos, tres de ellos menores de edad.

Ahora bien, Martinetti no es nada menos que la pareja de Diego Cuello, uno de los líderes de la banda rosarina Los Monos, quien goza de libertad condicional en el marco de una condena a once años de cárcel por ser proveedor de cocaína.

Cuello se encuentra residiendo en Betbeder, población rural distante a 15 kilómetros de la ciudad cabecera y allí posee un pequeño campo, mientras que por las noches regentea el único bar nocturno, denominado La Guarida del Lobo.

Hay que reconocer que Betbeder aún no concibe la presencia de Cuello como la de un ex líder narco, o un líder en proceso de recuperación. Según vecinos, se comporta como cualquier otro habitante y más allá de su emprendimiento nocturno, no tiene mayores inconvenientes en el lugar y convive de manera armoniosa. Tanto él como su familia se han insertado en la pequeña comunidad de 300 habitantes donde funciona una sola escuela. Claro está que como todo pequeño poblado, hace notar diferencias a los foráneos pero no lo juzga por su pasado.

En la vecina provincia de Santa Fe, el Tribunal Oral de Rosario dictó una resolución que tuvo impacto directo en Nogoyá. Autorizó a que Martinetti cumpla la pena en su domicilio, ya que es madre de cinco hijos, tres de ellos menores de edad. “Esta situación no puede ser obviada ni omitida en la decisión a tomarse, y es la razón fundamental que hace atendible el pedido que formula esta defensa”, señalaron en su presentación los abogados defensores Fausto Yrure y Agustín Ferrari.

Cabe consignar que el 5 de diciembre de 2024, este tribunal resolvió condenar a Martinetti a las penas de cuatro años de prisión, multa de 162.000 pesos, accesorias legales y costas, por encontrarla coautora penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. De la lectura del informe elaborado por personal de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución de la Pena (DCAEP), delegación de Paraná, la vivienda que habita Martinetti cuenta con mobiliario acorde a las necesidades de funcionamiento del grupo familiar. También los informes dicen que el grupo familiar recibe ayuda del estado como AUH, Ley 10.000 días y Tarjeta Alimentar. No obstante, Cuello tiene una camioneta Amarok y dice desempeñarse al frente de un campo de propiedad familiar, dedicándose a la cría y venta de animales de granja y ganado. Sumado a que la familia cuenta con el local nocturno, antes mencionado.

Es oportuno mencionar que hasta que llegó la condena del pasado 05 de diciembre, Martinetti residía en Betbeder junto a Cuello y sus hijos, desde hace aproximadamente tres años, por lo que esta resolución judicial no es tan conmovedora como se podría suponer para los habitantes de la pequeña localidad. Todo sigue igual.

La mujer fue condenada en juicio abreviado a la pena de cuatro años de cárcel, pero resulta llamativo que un juez rosarino haya aplicado el beneficio del arresto domiciliario a menos de un mes de aplicar la sentencia.

Los hechos

Marinetti, en abril de 2019 quedó vinculada a una causa por narcotráfico y recientemente firmó un abreviado de cuatro años de cárcel. La mujer es pareja de Diego Cuello, un hombre que en 2022 quedó en libertad condicional tras cumplir una condena de 11 años de cárcel y decidió instalarse en Nogoyá. Cuello fue considerado proveedor de cocaína de la banda de Los Monos. El representante del Ministerio Público Fiscal, Claudio Kishimoto, se pronunció en sentido favorable respecto de la modalidad de cumplimiento de la pena impuesta al condenado bajo el régimen de prisión domiciliaria, y expresó que “la Ley 26.472, establece que el Juez de Ejecución o Juez competente podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria a la madre de un niño menor de cinco años”.

El camarista, en el fallo que es público, aclara que “cabe tener presente que la prisión domiciliaria es una modalidad atenuada de la ejecución de la pena que implica toda medida privativa de libertad, siendo una alternativa para casos especiales en que la situación de encierro carcelario es sustituida por la prisión en el domicilio”.

El juez resalta en su dictamen la importancia de que la madre esté con sus hijos y cita numerosa jurisprudencia sobre los derechos del niño. La Revista Análisis denunció en 2022 que Cuello había dejado Rosario por cuestiones de seguridad y de la mano del abogado condenado por estafa Walter Martínez desembarcó en Nogoyá.

Hace poco tiempo Cuello habló en un programa de radio, posterior a las declaraciones del Juez Acosta en el programa Cuestión de Fondo y lo desafió a tener “un careo” al juez. El hombre que fue proveedor de cocaína de Los Monos se mostró indignado porque considera que el magistrado no le da otra oportunidad para rehacer su vida. Cuello admitió que se equivocó en su vida, pero que ya pagó por esos errores en la cárcel. En Santa Fe todos los medios de comunicación y dirigentes políticos que combaten el narcotráfico se mostraron sorprendidos para la reacción de Cuello.

Acosta sin sorpresas por el fallo

En declaraciones realizadas a Radio Plaza, el magistrado Gustavo Acosta sostuvo que “no me toma por sorpresa porque ya hay como una elección por parte de muchas personas que han tenido sus vínculos con el narcotráfico y tienen condenas, de ubicarse en Nogoyá como lugar de residencia, donde eligen vivir y radicarse”. “Por lo que tengo entendido, este caso fue una sentencia emitida por un juez con dictamen de la fiscalía pertinente y legalmente no hay objeciones. Por ahí llama la atención el motivo de la elección de estos lugares para cumplir la condena, saliendo de su hábitat donde residían anteriormente”, planteó.

El juez Acosta, quien tuvo la ponderable actitud de presentarse dos meses atrás en un medio de la capital provincial para alertar sobre el afincamiento de narcocriminales en Nogoyá, volvió a hacer declaraciones y aclaró que la cuestión legal no es cuestionable, “tampoco uno puede postular nada en contra de la posibilidad de resocializarse de las personas, y en realidad lo que uno desea es que no sea un cambio de domicilio para continuar con las mismas actividades delictivas. Esa es la preocupación y fue lo que oportunamente manifesté, así como también lo relativo a las operaciones económicas en el Departamento Nogoyá y la falta de control de organismos nacionales. Esto no me sorprende porque en una diversidad de procedimientos de narcomenudeo y detenidos, hubo muchas personas vinculadas a Rosario que han cambiado de domicilio y que continúan desarrollando actividades de narcomenudeo en la ciudad y en la zona”, refirió el juez y remarcó: “la preocupación es la diversidad de casos que hemos tenido en Nogoyá con gente que, incluso, había realizado la actividad de sicariato. Esto llama la atención, y el tiempo dirá si hubo una resocialización o siguieron con alguna actividad ilícita”.

Hablar tuvo repercusiones

El Juez de Garantías no rectificó en absoluto las declaraciones que hizo en el mes de octubre, donde consideró que nuestra ciudad es el “drugstore regional del narcotráfico”, al contrario, valora que tras sus palabras, se tejieron diálogos con autoridades provinciales para tomar medidas.

Al respecto, comentó: “tengo entendido que está la posibilidad de ubicar una delegación de Gendarmería Nacional y creo que ese tema se activó, y por otro lado, a nivel local se inauguró la sede de Toxicología con una mayor jerarquización al área y con un alojamiento acorde”.

De todos modos, planteó que “en esto se necesita la pata de la policía provincial que está haciendo todos los esfuerzos –y en Nogoyá las estadísticas de toxicología marcan un buen trabajo profesional-, pero además hace falta un trabajo articulado con organismos nacionales, para controlar el dinero que llega a la ciudad y compras que se realizan y no se sabe de dónde vienen los recursos. Esa es la preocupación fundamental”.

Por último, consideró que “la ciudad de Nogoyá está preocupada por este tema; de hecho, se generó una charla con Carlos Del Frade que habló sobre la política deportiva para evitar que el narcotráfico ingrese a los clubes, actividad que auspició el municipio y otras entidades públicas. La sociedad de Nogoyá está en conocimiento de la situación, los clubes reaccionaron positivamente organizando esto y esperamos que los diferentes ámbitos vayan dando sus pasos para articular algo que impida que el narcotráfico siga avanzando”.

“Independientemente del derecho que tienen las personas de reinsertarse socialmente, y que ojalá así sea en este caso y estemos equivocados quienes nos alarmamos un poco, pero los datos y hechos objetivos muestran que esta gente de Rosario está eligiendo esta zona como lugar para residir”, concluyó.