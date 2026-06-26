El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) resolvió declarar inhábiles judiciales los días viernes 26 de junio y miércoles 1° de julio para distintos organismos de la ciudad de Victoria, en el marco de un proceso de reorganización y traslado de dependencias judiciales.

La medida alcanza este viernes al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral N° 1, al Equipo Técnico Interdisciplinario, al Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes y a la Oficina de Notificaciones de esa jurisdicción. En tanto, el 1° de julio la suspensión de la atención al público regirá para los tres primeros organismos.

La decisión fue adoptada luego de que el Superior Tribunal aprobara un plan integral de reubicación funcional destinado a mejorar la distribución de los espacios y optimizar las condiciones de trabajo y de atención al público.

Como parte de esa reorganización, el Equipo Técnico Interdisciplinario y la Oficina de Notificaciones pasarán a funcionar en un nuevo edificio ubicado en Sarmiento 580, mientras que el Juzgado Civil, Comercial y Laboral N° 1 continuará atendiendo en su actual sede de Mitre 581.

Según informó el Poder Judicial, las tareas de traslado, instalación y reorganización de las oficinas se desarrollarán entre el 26 de junio y el 1° de julio, siguiendo un cronograma elaborado por las áreas técnicas.

Durante esas jornadas, el personal judicial deberá concurrir normalmente a sus lugares de trabajo para colaborar con el traslado del equipamiento, la instalación de las nuevas dependencias y la puesta en funcionamiento de los servicios.

Desde el Superior Tribunal señalaron que esta iniciativa forma parte de un plan de adecuación de la infraestructura judicial en toda la provincia, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones laborales para el personal y una atención más eficiente para quienes recurren al servicio de justicia.