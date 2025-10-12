Nogoyá.- La acumulación de denuncias por violencia de género en ejercicio de sus funciones, fueron motivo de las disposiciones que emitió el Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para la cesantía del exfiscal Guillermo Federico Uriburu en el cargo que ostentaba en el Poder Judicial de escribiente titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1, de Nogoyá.

Esta medida representa el cierre de un proceso que se inició en diciembre de 2023, cuando el STJ requirió al Procurador General Jorge Amílcar Luciano García, que “se adopten medidas sobre el fiscal interino Guillermo Uriburu”.

En ese momento, el máximo órgano judicial había resuelto disponer el inicio de un sumario administrativo al escribiente titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Nogoyá, Guillermo Federico Uriburu.

Entre las causas del sumario, se buscó confirmar si el ex fiscal Federico Uriburu violó el deber impuesto en el Articulo 10 inciso E de la Ley 5143, que hace mención al compromiso de, “guardar una conducta pública y privada compatible con el cargo”. Ergo, tomando en consideración las reiteradas denuncias de violencia de género que se han interpuesto en contra de Uriburu y que han motivado la adopción de medidas por parte de distintos organismos del Fuero de Familia; se emitió la sanción disciplinaria.

En septiembre de 2023, el STJ había resuelto la “suspensión precautoria” del ex fiscal de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala Federico Uriburu, luego de que se presentara una denuncia por violencia de género en su contra por parte de una funcionaria judicial del equipo técnico interdisciplinario, y resolvió además retenerle el 50% de sus salarios.

La medida fue dispuesta en el marco del acuerdo general Nº 25, del 19 de septiembre, y en el marco de las actuaciones Nº 4.244 caratuladas “Dr. Guillermo Federico Uriburu s/su Situación” en trámite ante la Dirección de Gestión Humana.

El documento aclara que la sanción disciplinaria a Uriburu no se le aplicó como ex fiscal sino en el cargo titular que detenta en la Justicia, escribiente en el Juzgado Civil y Comercial Nº 1, de Nogoyá.

Uriburu dejó de ser fiscal en Tala el martes 12 de septiembre de 2023: ese día presentó su renuncia al cargo, que le fue aceptada por el Procurador General, Jorge García.

La medida fue adoptada tomando en consideración las reiteradas denuncias de violencia de género que se han interpuesto en su contra y que han motivado la adopción de medidas por parte de distintos organismos del fuero de familia”.

Desde el STJ se aclaró además que esta medida no tiene relación alguna con la denuncia por supuestos hechos de abuso que presentaron tres jóvenes contra Uriburu a finales de agosto pasado, cuando las adolescentes habían pedido un auto (taxi) a una aplicación en la que el ex fiscal se desempeña actualmente, y en medio del trayecto Uriburu se habría desviado del camino, bajó a una de las mujeres y obligó a otra a conducir el vehículo mientras el abusó sexualmente de la restante. En medio de esas situaciones, el vehículo protagonizó una colisión. Esa causa, tiene tratamiento en la capital entrerriana y está a cargo de la fiscal Ileana Viviani.