En una audiencia realizada esta semana en Villaguay, el Juzgado de Garantías resolvió devolver a la Unidad Fiscal una causa por presunta corrupción de menores, con el objetivo que se determine con precisión qué jurisdicción debe intervenir en el caso.

El trámite se llevó a cabo en el marco de un juicio abreviado, previsto en el artículo 391º del Código Procesal Penal, bajo la conducción de la jueza Nadia Benedetti. Participaron además el fiscal Mauro Quirolo y la defensora Carolina Koelbl. La audiencia tuvo lugar en el salón correspondiente a la Oficina de Gestión de Audiencias del fuero penal y se extendió por apenas cinco minutos; indicó diario El Pueblo.

La causa, registrada bajo el legajo Nº 190/2025, tiene como imputado a un joven de apellido Acosta, de 30 años, oriundo de Villaguay y con domicilio en una zona rural del departamento, según consta en el acta de audiencia a la que El Pueblo tuvo acceso. El hombre está acusado en una investigación por el delito de corrupción de menores.

Tras escuchar a las partes, la magistrada resolvió no avanzar en el tratamiento del acuerdo de juicio abreviado en esta instancia. En su lugar, dispuso remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que se realicen las diligencias necesarias tendientes a establecer de manera concreta la competencia jurisdiccional, es decir, definir qué tribunal debe intervenir en la tramitación del caso.

Según consta en el acta, los fundamentos de la decisión quedaron registrados en soporte digital de audio y video, conforme a lo establecido por los artículos 150º y 166º del Código Procesal Penal.

De este modo, la causa continuará en etapa de análisis previo, a la espera de que se determine el ámbito judicial competente antes de avanzar con el proceso.