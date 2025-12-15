La Jefatura Departamental Diamante destacó la reciente incorporación de nuevas agentes de Policía que pasan a reforzar el trabajo de prevención y seguridad en la ciudad y el departamento. Se trata de tres jóvenes oriundas de Diamante, quienes recientemente egresaron de la Escuela de Suboficiales con sede en Rosario del Tala.

Las nuevas agentes culminaron un año de formación académica, tras el cual obtuvieron el título de Formación Profesional Nivel III, certificación otorgada por el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos. Este logro marca el inicio de su carrera dentro de la fuerza policial y su incorporación formal al servicio activo.

Las nóveles mujeres policías se suman a los siete agentes varones que fueron destinados a esta Jefatura Departamental hace aproximadamente dos semanas, fortaleciendo así el recurso humano disponible para las tareas operativas y preventivas.

Desde la Jefatura Diamante se resaltó que el regreso de las nuevas agentes a su lugar de origen permitirá brindar una mayor cobertura en materia de seguridad ciudadana, contribuyendo de manera directa a la misión de prevención pública y al acompañamiento permanente de los vecinos del departamento.