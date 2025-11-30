La Jefatura Departamental de Policía de Nogoyá dio a conocer dos actuaciones desarrolladas durante el viernes 28 y el sábado 29 de noviembre, vinculadas a hechos independientes que derivaron en intervenciones investigativas, operativos y detenciones.

Intento de ingreso a una vivienda y fuga de sospechosos

El día viernes 28 de noviembre, la Policía inició actuaciones a raíz de una denuncia realizada por un vecino de la ciudad. El denunciante manifestó que dos hombres ingresaron al fondo de su domicilio y que, al advertir su presencia, los desconocidos huyeron por los fondos de las propiedades linderas.

El propietario informó además que efectuó un disparo al aire con el objetivo de ahuyentarlos, sin que se produjeran daños ni lesiones.

Como resultado del hecho, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal comenzó un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, con el acompañamiento de la División Policía Científica. Las diligencias continúan bajo conocimiento e intervención de la Unidad Fiscal local en turno.

Detención por una causa de Supuesta Defraudación Especial

En tanto, el sábado 29 de noviembre, la Jefatura informó avances significativos en una causa por Supuesta Defraudación Especial, iniciada el 14 del corriente mes. La víctima es una mujer de 77 años, vecina de Nogoyá, a quien le habrían sustraído tarjetas de débito utilizadas posteriormente para realizar extracciones bancarias.

Tras un intenso trabajo investigativo, el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal obtuvo registros fílmicos del Banco Nación, solicitados mediante Oficio Judicial. Gracias a este material, se pudo identificar al presunto autor, un joven mayor de edad conocido en el ámbito local.

Con estos elementos, la Policía solicitó allanamiento, registro domiciliario y detención del señalado. La medida fue autorizada judicialmente y se llevó adelante con resultado positivo. En el procedimiento se secuestraron:

Prendas de vestir utilizadas al momento del hecho,

Un teléfono celular,

Una licuadora de mano,

Una cartera.

Asimismo, el joven fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental de Nogoyá, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.