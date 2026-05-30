La ciudad de Lima fue sede, entre el 26 y el 28 de mayo, del Foro GLI Latam 2026, uno de los principales espacios de debate de América Latina sobre inversión con enfoque de género, inclusión financiera y desarrollo económico sostenible.

Organizado por Pro Mujer, el encuentro reunió a más de mil participantes provenientes de más de 25 países, entre representantes de organismos internacionales, empresas, instituciones financieras, organizaciones sociales, gobiernos y especialistas en desarrollo.

Bajo el lema "Nuevos horizontes: tecnología, territorio y poder colectivo", la edición de este año buscó reflexionar sobre el papel que cumplen las mujeres en las economías latinoamericanas y sobre los desafíos que aún persisten para garantizar un acceso más equitativo al financiamiento, la innovación y las oportunidades de crecimiento.

Mujeres rurales en el centro del debate

Uno de los ejes más destacados del foro estuvo vinculado al reconocimiento del papel de las mujeres rurales en el desarrollo económico y la seguridad alimentaria.

La temática cobró especial relevancia en el marco del Año Internacional de la Mujer Agricultora, promoviendo el análisis de las oportunidades y barreras que enfrentan miles de productoras en distintos territorios de América Latina.

Las exposiciones coincidieron en señalar que las mujeres cumplen un rol fundamental en las cadenas productivas, aunque muchas veces continúan encontrando dificultades para acceder a financiamiento, capacitación y herramientas tecnológicas.

Tecnología, innovación e inclusión

La agenda incluyó paneles dedicados a la transformación digital, los ecosistemas de innovación, la sostenibilidad empresarial y el impacto de las nuevas tecnologías en la generación de oportunidades económicas.

Entre los participantes estuvieron especialistas de organismos internacionales, referentes académicos y representantes del sector privado que analizaron cómo la diversidad y la inclusión comienzan a formar parte de las estrategias de crecimiento de empresas e instituciones.

Durante uno de los paneles centrales se debatió sobre el papel que desempeñan actualmente las compañías en una sociedad que demanda cada vez más compromiso con la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y la generación de impacto social.

Una alianza para fortalecer la salud de las mujeres

Uno de los anuncios más importantes del encuentro fue la presentación de una alianza estratégica entre Pro Mujer y PATH, organización internacional dedicada a la salud global.

La iniciativa apunta al desarrollo de soluciones integradas de salud centradas en las mujeres de América Latina, combinando el trabajo territorial de Pro Mujer con la experiencia internacional de PATH en innovación sanitaria.

El objetivo es impulsar modelos de atención más accesibles, fortalecer los sistemas de salud, aprovechar herramientas digitales y generar evidencia que contribuya a mejorar las políticas públicas en la región.

Una agenda que crece en América Latina

Durante el cierre del foro, la directora ejecutiva de Pro Mujer, Carmen Correa, destacó que la inversión con enfoque de género dejó de ser una alternativa para convertirse en una necesidad dentro de las estrategias de desarrollo económico.

La dirigente sostuvo que promover una mayor participación de las mujeres en los sistemas financieros y productivos permite construir economías más innovadoras, resilientes e inclusivas.

La elección de Perú como sede también buscó visibilizar los avances y desafíos que enfrenta la región en materia de inclusión financiera y desarrollo territorial, especialmente en contextos donde las mujeres tienen una participación creciente en actividades vinculadas a la producción, el emprendedurismo y la economía del conocimiento.

Al finalizar el encuentro, la organización confirmó que la próxima edición del Foro GLI Latam se realizará en junio de 2027 en la ciudad colombiana de Cali, dando continuidad a una agenda que gana cada vez más espacio en los debates sobre el futuro económico de América Latina.