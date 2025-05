Este lunes por la mañana, en la sede de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en Paraná, la Intersindical en Defensa del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) brindó una conferencia de prensa en la que anunció un paro y movilización para el próximo miércoles, en rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno provincial que propone disolver el organismo.

El secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, fue el primero en tomar la palabra y respondió a recientes declaraciones del ministro de Gobierno, Manuel Troncoso. “Queremos un debate en serio, no chicanas ni confundir a la gente como lo hace el Gobierno a través de las redes sociales”, expresó. Afirmó que el petitorio presentado por la Intersindical a las autoridades provinciales constituye un derecho constitucional y rechazó que se trate de un acto violento. “Las máximas autoridades deben aceptar que los trabajadores vamos a presentar nuestras demandas ante ellas”, subrayó.

Pagani insistió en la necesidad de un diálogo real con contenido, y no basado en generalidades. “No queremos discursos vacíos como ‘irregularidades’, ‘corrupción’, ‘chorros’, ‘déficit estructural’. No hay un solo punto del Gobierno que responda a lo que nosotros estamos planteando”, señaló. Además, manifestó su preocupación por los aspectos no contemplados en el proyecto oficial, especialmente en lo que respecta al funcionamiento de las prestaciones, las afiliaciones y la continuidad laboral del personal.

En esa línea, el dirigente reclamó que si existen sospechas de corrupción, sea la Justicia quien actúe. También criticó la posible intervención del Iosper, a la que calificó como “una prueba piloto”. Finalmente, confirmó que el gremio docente realizará un paro este miércoles en el marco de la medida impulsada por la Intersindical.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Seosper), Horacio Rodríguez, ratificó el rechazo del gremio al proyecto desde su presentación inicial. “Exigimos que se establezcan reglas claras y que se escuche a los trabajadores”, indicó. A su vez, confirmó la adhesión de Seosper al paro del miércoles, y garantizó que se mantendrán guardias mínimas para la atención de los afiliados.

Otro de los oradores fue Oscar Muntes, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien reconoció que es necesaria una actualización de la ley vigente, pero advirtió sobre los riesgos del actual proceso de modificación. “Se pueden introducir elementos peligrosos”, alertó, y remarcó que el hecho de que el proyecto esté siendo modificado evidencia que “lo que dice el Gobierno provincial no va a ser ley”. También expresó su preocupación por la posible pérdida del principio de solidaridad que sustenta al sistema. “¿Cómo no vamos a considerar esto como un problema si el Gobierno nacional dinamitó la economía del país?”, cuestionó.

Muntes llamó a marchar este miércoles en defensa del Iosper y aseguró la participación de ATE en el paro convocado por la Intersindical.

Adhesiones al paro

Consultados sobre la adhesión de otros sectores, representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) confirmaron que están manteniendo reuniones con delegados de toda la provincia para definir acciones, pero expresaron su respaldo a lo trabajado por la Intersindical. “Nos preocupa especialmente preservar el principio de solidaridad de la obra social”, destacaron.

También anunciaron su adhesión al paro el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná, la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), y jubilados nucleados en ATE.

¿Quiénes integran la Intersindical?

La Intersindical en Defensa del Iosper está conformada por los siguientes gremios y organizaciones:

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)

Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer)

Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER)

Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler)

Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram)

Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)

Sindicato de Empleados Públicos de Entre Ríos (Seper)

Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem)

Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Seosper)

Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales

Además, se suman agrupaciones de trabajadores activos y jubilados como la organización Dignidad (de policías retirados), el Centro de Jubilados Docentes, y la Comisión de Cesanteados de la Dictadura Cívico-Militar, entre otros.