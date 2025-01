Tabossi- Elsa Miraglio dijo que “se ha cumplido un año y yo considero que es la gestión del Topo , para mí es un balance positivo a pesar de todas las cosas que nos pasaron al comienzo de la gestión, una situación inesperada para todos , triste por la pérdida del Topo” .

Con muchos errores, pero con pasos firmes arrancamos la gestión junto al gran equipo que se formó, si tuvimos errores fue por desconocimiento tuvimos meses económicamente complicados donde solo alcanzaba para pagar los sueldos y cortar pasto, somos unos 100 empleados y todos nos pusimos las camiseta, me dieron fuerzas, no había ni hora extra, nunca me cuestionaron nada, siempre estuvieron dispuestos.

Para mí lo poquito es un montón, me enorgullece hacer una cuadra de hormigón o comprar un atmosférico que no teníamos, todo con recursos propios, el único aporte que recibimos fue para cámaras de seguridad, de la provincia no nos dieron nada.

Esta semana a pesar del receso vamos a terminar la sexta cuadra de hormigón, que es sin cargo para el frentista, el contribuyente es muy pagador de los impuestos municipales y es quizás esto como retribución a ello, a estas 6 cuadras también hay que sumarle el cordón cuneta y otras obras secundarias.

Este 2025 arrancamos con un presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante y cerramos el año sin deuda, también destaco que lo recibimos al municipio sin plata y sin deuda