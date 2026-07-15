En el marco del Día de la Inteligencia Artificial, que se conmemora cada 16 de julio, desde Adecco Argentina señalaron que el principal desafío ya no consiste únicamente en incorporar soluciones tecnológicas, sino en preparar a las personas para convivir y trabajar junto a ellas.

"La inteligencia artificial no viene a reemplazar el talento humano, sino a redefinir la forma en que generamos valor. Las organizaciones que logren combinar innovación tecnológica con desarrollo de habilidades serán las que lideren el futuro del trabajo", afirmó Camila Nievas, especialista en selección de talentos tecnológicos de la firma.

El ingreso al mercado laboral también está cambiando

Uno de los cambios más visibles se observa en los primeros empleos. Muchas tareas operativas y administrativas que históricamente eran desempeñadas por trabajadores que daban sus primeros pasos en el mundo laboral comienzan a ser automatizadas mediante herramientas de inteligencia artificial.

Como consecuencia, las empresas priorizan cada vez más perfiles con capacidad para analizar información, resolver problemas, trabajar de manera colaborativa y utilizar tecnologías basadas en IA desde el inicio de su carrera.

En este nuevo escenario, además de la formación técnica, cobran mayor importancia competencias como el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la creatividad y la capacidad de aprendizaje permanente.

La tendencia ya se refleja en distintos mercados internacionales. Un estudio de Revelio Labs indicó que las vacantes para puestos de nivel inicial en Estados Unidos disminuyeron cerca de un 35% durante los últimos 18 meses, en gran parte debido a la automatización de tareas.

El temor a quedar obsoleto

La irrupción de la inteligencia artificial también está generando nuevas preocupaciones entre los trabajadores. A la tradicional problemática del agotamiento laboral (burnout) se suma ahora el denominado FOBO (Fear of Becoming Obsolete), es decir, el miedo a perder relevancia profesional frente al avance de la tecnología.

Según el informe Business Leaders Report 2026 elaborado por The Adecco Group, el 45% de los líderes empresariales prevé incorporar agentes de inteligencia artificial en sus procesos de trabajo durante los próximos doce meses.

Sin embargo, apenas el 22% considera que sus organizaciones están preparando adecuadamente a los equipos para adaptarse a estos cambios mediante programas de capacitación y aprendizaje continuo.

La incertidumbre sobre cómo evolucionarán las tareas laborales y cuáles serán las habilidades más demandadas aparece hoy como una de las principales preocupaciones dentro de las empresas.

Aprender será la principal ventaja competitiva

Desde Adecco sostienen que la inteligencia artificial no elimina la necesidad de talento humano, sino que incrementa el valor de aquellas capacidades que las máquinas todavía no pueden reemplazar, como el criterio profesional, la creatividad, la comunicación, la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones.

En ese contexto, las organizaciones que mejor atraviesen esta transformación serán aquellas que combinen la incorporación de nuevas tecnologías con políticas de formación, actualización permanente y reconversión laboral de sus equipos.

"La verdadera ventaja competitiva ya no estará solamente en disponer de inteligencia artificial, sino en contar con personas capaces de aprovecharla para generar valor", concluyó Nievas.

De este modo, la inteligencia artificial deja de ser únicamente una innovación tecnológica para convertirse en uno de los principales factores que redefinen el futuro del empleo y las competencias que demandará el mercado laboral en los próximos años.