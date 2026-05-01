Así lo refleja un análisis de escucha social realizado por la consultora MileniumGroup, que registró más de 422 mil menciones en español sobre inteligencia artificial y empleo en la región durante los últimos seis meses, entre octubre de 2025 y marzo de 2026. El estudio abarcó conversaciones digitales en múltiples plataformas —desde redes sociales hasta medios, blogs, podcasts y foros— en países hispanohablantes, excluyendo Brasil.

Un debate que va más allá del miedo

El principal hallazgo revela un cambio de enfoque: aunque persiste el temor al reemplazo laboral, la conversación ya no está dominada únicamente por ese eje. La inteligencia artificial aparece cada vez más asociada a la productividad, el desarrollo de nuevas habilidades, la reconversión profesional y la generación de oportunidades.

“El debate sobre inteligencia artificial y empleo en América Latina ya no puede reducirse a si la tecnología va a destruir o crear puestos de trabajo. La pregunta más relevante es quién está preparado para adaptarse a la velocidad del cambio”, señaló Alonso Salinas, Head Región Sur de la consultora. “El miedo existe y es legítimo, pero la oportunidad y la adaptación están ganando centralidad”, agregó.

Según el análisis, sobre un universo de más de 272 mil menciones clasificadas, la conversación se distribuye en cuatro grandes ejes:

IA como oportunidad y creadora de valor: 41,2%

IA como amenaza laboral: 29,2%

Reconversión y adaptación: 20,8%

Futuro del trabajo: 8,8%

Entre la amenaza y la oportunidad

La narrativa de riesgo sigue presente, especialmente en torno a la automatización, la posible pérdida de valor del trabajo humano y el reemplazo de profesiones tanto creativas como técnicas y administrativas. Estos discursos suelen amplificarse en redes sociales, particularmente cuando se vinculan con casos virales o declaraciones de figuras públicas.

Sin embargo, más del 40% de la conversación analizada muestra una visión más propositiva: la IA como herramienta para mejorar la productividad, automatizar tareas repetitivas, generar ingresos y democratizar capacidades.

En este contexto, el debate comienza a desplazarse hacia una pregunta más estructural: qué habilidades necesitarán trabajadores, empresas y gobiernos para adaptarse a un mercado laboral cada vez más atravesado por la tecnología.

“La adaptación dejó de ser una ventaja competitiva y empieza a convertirse en una condición básica de empleabilidad”, sostuvo Salinas. “Aprender a usar IA ya no es opcional, sino parte del nuevo estándar laboral”.

Diferencias regionales

El estudio también identifica matices según el país. En Argentina, la conversación se vincula fuertemente con la crisis económica, reformas laborales y la incertidumbre sobre el empleo. En cambio, en Chile y Perú, el foco está más orientado a las habilidades, los sectores productivos y la adaptación profesional.

Para Yeniffer Bermudez, líder de investigación de la consultora, el impacto de la inteligencia artificial dependerá de cómo se gestione esta transición: “La IA puede convertirse en un motor de desarrollo para América Latina, pero también puede amplificar desigualdades si no se cierran brechas de acceso, formación y adaptación”.

La reconversión laboral, en el centro

Uno de los puntos más relevantes del informe es el peso creciente de la reconversión laboral. Más de una de cada cinco menciones se refiere a capacitación, aprendizaje, reskilling y upskilling.

El análisis muestra un cambio significativo: ya no se trata solo de “aprender inteligencia artificial” en términos técnicos, sino de saber utilizarla estratégicamente para mejorar procesos, generar valor y ampliar capacidades individuales.

Este enfoque coincide con proyecciones internacionales como el informe Future of Jobs 2025 del World Economic Forum, que estima la creación de 170 millones de nuevos empleos hacia 2030 y la desaparición de 92 millones, con un saldo positivo de 78 millones. En la misma línea, estudios del World Bank y la Organización Internacional del Trabajo indican que solo entre el 2% y el 5% de los empleos en América Latina podrían automatizarse completamente, aunque muchos más sufrirán transformaciones.

Un cambio de paradigma

El informe concluye que la discusión sobre inteligencia artificial y trabajo en la región entró en una nueva etapa. El temor al reemplazo sigue presente, pero ya no explica por sí solo el fenómeno.

La clave ahora pasa por la capacidad de adaptación: quiénes podrán incorporar herramientas de IA, desarrollar nuevas habilidades y mantenerse competitivos en un mercado laboral en transformación constante.