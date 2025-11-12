El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre una suba del 2,3%, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, la inflación acumuló un aumento del 24,8% en lo que va de 2025 y un alza interanual del 31,3%, mostrando una leve aceleración respecto de septiembre (2,1%).

El dato, sin embargo, se mantiene dentro del rango de variación esperada por las consultoras privadas y refleja —según el Gobierno— la continuidad del proceso de desinflación iniciado a mediados de 2024.

Caputo: “La variación interanual es la más baja desde julio de 2018”

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el indicador “registra dieciocho meses consecutivos de desaceleración en la comparación interanual” y subrayó que “esta variación es la más baja desde julio de 2018”.

Caputo señaló además que la inflación acumulada en los primeros diez meses del año fue “la menor para este período desde 2017, cuando alcanzó el 19,4%”. También precisó que la media móvil de seis meses se ubicó en 1,88%, el nivel más bajo desde enero de 2018.

“El proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses”, sostuvo el ministro.

Y agregó: “Esto refleja la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario en reducir el impacto de la volatilidad financiera sobre el poder adquisitivo de los argentinos”.

Transporte y Vivienda, los rubros con mayores aumentos

Según el informe del INDEC, la división de mayor aumento en octubre fue Transporte (3,5%), impulsada por subas en combustibles y servicios vinculados a la movilidad. En segundo lugar se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La división con mayor incidencia en el promedio nacional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de la región Patagónica, donde se destacó el incremento en servicios de vivienda y energía.

En contraste, Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura fueron las categorías con menores alzas, ambas con 1,6%.

Por tipo de precios, los Estacionales lideraron el aumento con 2,8%, seguidos por los Regulados (2,6%) y el IPC núcleo (2,2%).

Comparación regional y tendencia mensual

El relevamiento regional mostró que las mayores subas se dieron en la Patagonia y el Gran Buenos Aires, con 2,4%, seguidas por Cuyo y la Región Pampeana (2,1%), el Noreste (2,2%) y el Noroeste (2,1%).

Con el dato de octubre, la inflación encadena cinco meses consecutivos de incrementos leves, pasando de 1,5% en mayo a 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre y 2,3% en octubre.

Expectativas moderadas para el cierre del año

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, que recopila proyecciones de 42 consultoras y entidades financieras, había estimado una inflación del 2,2% para octubre, cifra muy cercana al dato oficial.

Para los próximos meses, los analistas prevén una ligera desaceleración, con un 1,9% para noviembre y 2% para diciembre, mientras que proyectan una inflación interanual de 29,6% al cierre de 2025.

Pese a la leve aceleración mensual, los datos oficiales confirman que la inflación se mantiene en los niveles más bajos de los últimos años, en un contexto de estabilidad cambiaria y de políticas de orden fiscal y monetario que el Gobierno considera “fundamentales para sostener la desinflación”.