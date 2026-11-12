La inflación de octubre fue del 2,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 26,3% en los primeros diez meses de 2026 y una variación interanual del 33,1%.

El registro de octubre representó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de septiembre y se ubicó entre los cuatro más elevados del año. El comportamiento de los precios mantuvo la tendencia fluctuante que se observa desde julio, cuando la inflación fue del 2,1%.

En agosto se había registrado el menor aumento de 2026, con un 1,7%, mientras que marzo continúa siendo el mes de mayor variación, con un 3,4%.

El resultado de octubre superó las estimaciones de las consultoras privadas y del mercado, que proyectaban un incremento de entre el 1,8% y el 2,1%.

Joaquín Aranguiz, economista de Fundación Libertad, consideró que el proceso de desinflación continúa, impulsado por el comportamiento de la inflación núcleo, aunque advirtió que todavía persiste cierta inercia en los precios.

Vivienda y servicios públicos encabezaron los aumentos

De las doce divisiones que componen el IPC, tres registraron incrementos superiores al nivel general.

La mayor suba correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 4,2%, impulsada principalmente por el aumento del gas. Le siguieron Recreación y cultura, con el 3,3%, y Bienes y servicios varios, con el 2,3%.

Otros rubros registraron las siguientes variaciones:

Prendas de vestir y calzado: 2,2%.

Transporte: 2,1%.

Comunicación: 2%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2%.

Salud: 1,8%.

Restaurantes y hoteles: 1,5%.

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%.

Educación: 1,3%.

Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,8%.

En cuanto a las categorías del índice, los precios regulados aumentaron un 2,9%, con incidencia de los incrementos en gas y combustibles para vehículos. Los estacionales registraron una suba del 5,5%, principalmente por verduras, tubérculos y legumbres.

Por su parte, la inflación núcleo fue del 1,5%. Según el análisis de Aranguiz, los aumentos de alimentos y vivienda, agua, electricidad y gas explicaron casi la mitad de la inflación del mes.

Las consultoras habían previsto una suba menor

Los principales relevamientos privados anticipaban para octubre un incremento inferior al que finalmente informó el Indec.

Fundación Libertad y Progreso y Equilibra habían estimado una inflación del 1,8%. C&T Asesores Económicos y Analytica proyectaban un 1,9%, mientras que EcoGo calculó un 2,1%, cifra que quedó más cerca del resultado oficial.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de las proyecciones de consultoras y entidades financieras, también había previsto una inflación del 1,8%.

En la Ciudad de Buenos Aires, el IPC registró una variación del 1,9% durante octubre. De esta manera, acumuló un 26,1% en los primeros diez meses del año y un 32,5% en la comparación interanual.

En el distrito porteño, los mayores aumentos se observaron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; y Salud, todos con una suba del 2,2%. Restaurantes y hoteles registró un incremento del 1,6%. En conjunto, esas cuatro divisiones explicaron el 63% de la variación general de precios en la Ciudad.

Caputo destacó la inflación núcleo

Tras conocerse el índice, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el comportamiento de la inflación núcleo, que registró su menor variación desde julio de 2025.

El funcionario también señaló que, con excepción de ese mes, no se observaba un nivel tan bajo desde enero de 2018. Además, indicó que la media móvil de tres meses de la inflación núcleo fue la menor desde ese mismo período.

Respecto del aumento general del 2,2%, Caputo sostuvo que estuvo influido por los cambios en el Régimen de Zona Fría, que tuvieron una incidencia importante en la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.