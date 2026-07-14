El Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a mostrar una desaceleración durante junio. Según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación mensual fue del 1,9%, el registro más bajo de los últimos diez meses y el tercero consecutivo por debajo del 3%.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer semestre de 2026 alcanza el 16,2%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%, consolidando una tendencia descendente que comenzó luego del pico registrado en marzo.

El dato de junio igualó el nivel observado en agosto de 2025 y representa una nueva baja respecto de los meses anteriores: en marzo el IPC había sido del 3,4%, en abril descendió al 2,6%, en mayo al 2,1% y ahora quedó por debajo del 2%.

La inflación núcleo también marcó un mínimo

Otro de los indicadores que siguió mostrando señales de desaceleración fue la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y los productos estacionales. En junio registró un incremento del 1,6%, el menor nivel desde julio de 2025.

En tanto, los precios estacionales aumentaron un 3,4%, impulsados principalmente por el encarecimiento de las verduras y los servicios turísticos propios del inicio de la temporada invernal, mientras que los precios regulados crecieron un 2,4%, debido a ajustes en tarifas de electricidad y transporte público.

Qué rubros aumentaron más

Entre las divisiones que más incidieron en la inflación del mes se destacó Recreación y cultura, con un incremento del 4,2%, explicado en gran parte por la suba de los paquetes turísticos durante las vacaciones de invierno.

Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un aumento del 3,3% como consecuencia de las actualizaciones tarifarias.

En el otro extremo se ubicaron Prendas de vestir y calzado, con una variación de apenas 0,4%, y Comunicación, que aumentó 0,9%.

Por su parte, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 1,3%, por debajo del promedio general, lo que contribuyó a contener el índice de junio.

Las consultoras habían anticipado una inflación inferior al 2%

La mayoría de las consultoras privadas proyectaba un índice de entre 1,5% y 2%, en línea con la inflación registrada previamente en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras conocerse el dato oficial, el economista Javier Bongiovanni, de la Fundación Libertad, sostuvo que el desafío ahora será sostener esta tendencia. "Más allá del dato puntual de junio, lo importante será observar si la inflación logra mantenerse por debajo del 2% durante los próximos meses", señaló.

Desde el Gobierno nacional también destacaron la continuidad del proceso de desaceleración y ratificaron que esperan que el índice continúe bajando en el segundo semestre, mientras el equipo económico busca consolidar el equilibrio fiscal y financiero sin recurrir al endeudamiento externo.