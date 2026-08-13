La inflación volvió a acelerarse en julio. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1%, por encima del 1,9% de junio.

Con este resultado, la inflación acumuló un 19,3% en los primeros siete meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%.

El dato marca un cambio en la tendencia que se venía observando desde marzo y representa un nuevo desafío para el Gobierno nacional en su objetivo de continuar reduciendo la inflación.

Qué pasó con los precios durante julio

El comportamiento de los precios mostró diferencias importantes entre los distintos capítulos que componen el IPC.

El mayor incremento correspondió a Recreación y Cultura, con una suba del 5%, impulsada principalmente por aumentos en paquetes turísticos y servicios culturales.

Le siguió Restaurantes y Hoteles, que registró una variación del 2,8%.

Entre los componentes que tuvieron menores aumentos se ubicaron Bebidas alcohólicas y tabaco, con una suba del 1,5%.

En tanto, Prendas de vestir y calzado fue el único rubro que registró una variación negativa, con una caída del 1,3% durante el mes.

La inflación núcleo se mantuvo por debajo del 2%

Al analizar los distintos componentes del índice, la inflación núcleo —que excluye los precios estacionales y regulados— registró una suba del 1,8%.

Los precios regulados aumentaron 2,1%, mientras que los precios estacionales tuvieron un incremento considerablemente mayor, del 4,5%.

La diferencia entre estos componentes permite explicar parte de la aceleración registrada en el índice general durante julio.

El impacto fue diferente según la región

El comportamiento de la inflación tampoco fue uniforme en todo el país.

El Gran Buenos Aires (GBA) registró la mayor variación, con un 2,3%, mientras que Cuyo presentó el menor incremento, con 1,9%, el mismo porcentaje que había registrado durante junio.

La evolución regional muestra que el comportamiento de los precios continúa dependiendo, entre otros factores, de la composición del consumo y de la incidencia de los precios estacionales y regulados.

Se frenó la tendencia de desinflación

El dato de julio interrumpió la trayectoria descendente que la inflación venía mostrando desde marzo.

El economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, consideró que el resultado confirma que el proceso de reducción de la inflación no será lineal.

“El dato vuelve a confirmar que el proceso de desinflación será lento y sinuoso. La estacionalidad juega un papel importante en la dinámica mensual de los precios y julio lo volvió a demostrar”.

La aceleración también impacta sobre las expectativas económicas y financieras, especialmente en relación con el comportamiento del dólar y las alternativas de ahorro.

Qué esperan los mercados para los próximos meses

El dato de julio será seguido de cerca por los mercados, aunque los analistas no consideran que implique necesariamente un cambio definitivo en el proceso de desinflación.

Sergio González, head de Asset Management en Cohen, señaló que el mercado continúa proyectando una reducción gradual de la inflación durante los próximos trimestres.

Según explicó, las expectativas reflejadas en los instrumentos financieros continúan anticipando una convergencia gradual de la inflación, pese al dato superior registrado en julio.

Por su parte, Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, sostuvo que el nuevo dato también tendrá impacto sobre las decisiones de los ahorristas.

En ese contexto, señaló que los argentinos continúan buscando alternativas para diversificar sus ahorros y reducir la exposición al peso, aun en un escenario de mayor estabilidad cambiaria.

¿Cuándo podría llegar la inflación cero?

El dato de julio también vuelve a poner en discusión una de las expectativas planteadas por el Gobierno nacional respecto de la evolución futura de los precios.

La aceleración registrada durante el mes deja atrás la expectativa de alcanzar una inflación mensual cercana a cero en agosto. Incluso las proyecciones más optimistas ubican ese escenario recién hacia 2027.

Por ahora, el desafío oficial continúa siendo sostener la tendencia descendente de la inflación en un contexto en el que los precios todavía muestran comportamientos diferentes según los sectores y las regiones.