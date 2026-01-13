La inflación de diciembre de 2025 fue del 2,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con este registro, la inflación anual cerró en 31,5%, el valor más bajo desde 2017, cuando el costo de vida había sido del 24,8%.

De este modo, el último mes del año marcó una leve aceleración respecto de noviembre (2,5%) y quedó por encima de las proyecciones de las principales consultoras privadas, que estimaban una suba de entre 2,3% y 2,6%.

Puede interesarte

Qué rubros subieron más

Durante diciembre, las divisiones que mostraron los mayores incrementos fueron:

Transporte: 4%

4% Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%

3,4% Comunicación: 3,3%

3,3% Restaurantes y hoteles: 3,2%

3,2% Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,1%

En contraste, los menores aumentos se registraron en:

Educación: 0,4%

0,4% Prendas de vestir y calzado: 1,1%

En cuanto a las categorías, los precios Regulados lideraron el incremento con 3,3%, seguidos por el IPC núcleo (3,0%) y los Estacionales (0,6%).

Inflación por regiones

El mayor nivel de inflación se registró en el Noreste argentino con 3,4%. El detalle regional fue el siguiente:

Noreste: 3,4%

Cuyo: 3%

Pampeana: 2,9%

Gran Buenos Aires: 2,8%

Patagonia: 2,6%

Noroeste: 2,6%

La evolución mensual de 2025

Desde julio, la inflación mostró una tendencia sostenida al alza:

Julio: 1,9%

Agosto: 1,9%

Septiembre: 2,1%

Octubre: 2,3%

Noviembre: 2,5%

Diciembre: 2,8%

Los meses con mayor inflación del año fueron marzo (3,7%), abril (2,8%) y diciembre (2,8%).

Cambio en la metodología del IPC

El INDEC anunció que actualizará la metodología utilizada para calcular el IPC nacional. Hasta ahora, el indicador se basaba en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004/2005, que será reemplazada por la correspondiente al período 2017/2018.

El titular del organismo, Marco Lavagna, explicó que el nuevo índice incorporará 500.000 precios y 24.000 informantes, con el objetivo de reflejar de manera más precisa los hábitos de consumo actuales de la población.

La reacción del Gobierno

Tras conocerse los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación anual cerró en el nivel más bajo desde 2017 y calificó el resultado como “un logro extraordinario”, considerando el contexto de reacomodamiento de precios relativos, flotación cambiaria y contracción de la demanda de dinero.

Caputo remarcó que el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el control estricto de la emisión monetaria y la capitalización del Banco Central “seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación”.

“Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, concluyó.

Por su parte, el presidente Javier Milei fue escueto en su mensaje en redes sociales: “Toto, el más grande. Fin”, en referencia a su ministro de Economía. En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que la baja de la inflación “no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer”.

Con este cierre de año, el Gobierno nacional busca consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria, aunque los analistas advierten que el desafío para 2026 será sostener la tendencia sin afectar el nivel de actividad y el poder adquisitivo de los ingresos.