La Fundación ProTejer encendió las alarmas en pleno inicio de la temporada navideña al revelar un dato que sacudió al sector: siete de cada diez prendas que se venden en el país provienen de China, una dinámica que profundiza el desafío para la industria textil nacional. Sin embargo, y lejos de resignarse ante la ola importada, el ecosistema financiero —bancos y fintech— comenzó a articularse con marcas de indumentaria para ofrecer promociones agresivas que buscan disputar el terreno dominado por gigantes como Shein y Temu.

Los descuentos nativos parten de un piso del 25% al 30%, considerado hoy el “mínimo necesario para competir”, según un relevamiento del mercado. En el segmento masculino, ese 30% es el tope disponible en alianzas como BBVA con Kevingston y Naranja X o Banco de Santa Fe con Macowens.

En las marcas femeninas e infantiles, la competencia se intensifica: los 40% de descuento aparecen en firmas como Kosiuko, Portsaid, Ver, Wanama, Cheeky, Broer, Mimo & Co, Carter’s y Grisino, además de Montagne en el rubro deportivo, con promociones activas a través de tarjetas de Credicoop.

Un mercado hipercompetitivo y una app que ordena el mapa

Frente al bombardeo publicitario de las plataformas asiáticas, una app gratuita para iOS y Android —que compara más de 100 promociones vigentes en indumentaria femenina, masculina, infantil y deportiva— ofrece una radiografía precisa del comportamiento del mercado navideño 2025.

“La mayoría de las promociones se ubica exactamente en ese rango del 25% al 30%. Es la línea de flotación del mercado. El porcentaje se volvió el estándar que el consumidor espera encontrar, y los comercios lo asumieron como tal”, explica Mauro Mossuz, CEO y cofundador de Clash, plataforma responsable del análisis.

La financiación, un factor clave

La competencia no se juega solo en descuentos. Las modalidades de pago son hoy un diferencial estratégico:

3 cuotas sin interés : el beneficio más frecuente en todas las categorías.

: el beneficio más frecuente en todas las categorías. 6 cuotas : ganan terreno en marcas de ticket medio o alto.

: ganan terreno en marcas de ticket medio o alto. 12 cuotas: aparecen solo en casos puntuales, como Wanama y La Martina, tanto con Visa como con Mastercard.

No obstante, el punto más crítico está en un elemento que pasa desapercibido para muchos consumidores: el tope de reintegro.

“Dos promociones pueden ofrecer el mismo 30%, pero si una devuelve 3.000 pesos y la otra 15.000, estamos ante oportunidades completamente diferentes. El tope redefine el beneficio real”, advierte Mossuz. La app calcula cuánto debe gastar el usuario para aprovechar cada reintegro al máximo, información que normalmente queda oculta en la “letra chica”.

Identidades competitivas entre categorías

El análisis también arroja perfiles claros en cada segmento de indumentaria:

Femenina : la más competitiva, con los mayores porcentajes y variedad de medios de pago.

: la más competitiva, con los mayores porcentajes y variedad de medios de pago. Infantil : la más agresiva, impulsada por la alta demanda estacional.

: la más agresiva, impulsada por la alta demanda estacional. Masculina : la más estable, con foco en financiación más que en descuentos.

: la más estable, con foco en financiación más que en descuentos. Deportiva: la más cauta, con porcentajes moderados y fuerte apuesta a cuotas.

Un consumidor que compara y planifica

“El consumidor ya no se guía por la vidriera ni por el adjetivo ‘imperdible’: compara bancos, cuotas, topes y combina promociones según su perfil”, señala Mossuz. En ese escenario, herramientas como Clash se transforman en “termómetros del mercado”, centralizando información antes dispersa entre canales bancarios y comercios.

La plataforma continuará monitoreando las promociones durante todo diciembre, en un mercado donde —según el estudio— ya no solo compiten las marcas entre sí, sino también por la atención de un consumidor más racional y estratégico que nunca.

Frente a frente con las plataformas chinas

Mientras tanto, los gigantes asiáticos sostienen su atractivo con precios difíciles de igualar. Basta recorrer la enorme oferta del Shein Hauliday, donde se ofrecen:

Shorts de entrenamiento de alto rendimiento: $14.102

Camiseta de tirantes acanalada: $10.523

Vaqueros media pierna: $31.994

Conjunto pijama con top: $17.778

Pack de tres pantalones cortos: $36.773

Entre miles de productos que integran sus catálogos interminables.