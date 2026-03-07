La aceleración de la transformación digital está redefiniendo el mercado laboral en todo el mundo. La expansión de áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los servicios en la nube genera una creciente demanda de profesionales especializados que, en muchos casos, el mercado aún no logra cubrir. En Argentina, donde la industria tecnológica se consolidó como uno de los sectores más dinámicos de la economía del conocimiento, la escasez de talento aparece como uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento.

En ese contexto, la baja participación femenina en carreras vinculadas a la informática y la ingeniería surge como un factor que profundiza el problema. Aunque las mujeres representan la mayoría del estudiantado universitario en el país, su presencia en carreras STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemática— continúa siendo significativamente menor.

De acuerdo con el último relevamiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), durante el período 2018-2022 las mujeres representaron en promedio el 28% de los ingresantes a carreras de grado. La tendencia se repite a escala regional: en América Latina, las mujeres ocupan aproximadamente el 28% de los puestos en ciencia e ingeniería.

La brecha no se limita al acceso a la formación. También se manifiesta en las trayectorias profesionales y en los espacios de decisión dentro de la industria tecnológica. “El reto no es únicamente el acceso, sino la posibilidad de construir carreras de largo plazo en áreas estratégicas de la industria”, señaló Claudia Buranits, directora de Alianzas y Ecosistemas para Argentina, Uruguay y Chile en la empresa tecnológica Kyndryl.

Buranits, quien desarrolló su carrera en áreas como finanzas, recursos humanos y operaciones de negocio antes de liderar alianzas estratégicas, sostiene que el sector necesita ampliar la participación femenina no solo en el ingreso a la industria, sino también en la construcción de trayectorias que permitan alcanzar roles de liderazgo.

La urgencia de esta discusión se vuelve aún más evidente frente al avance de la inteligencia artificial. Según el informe People’s Readiness Report, el 87% de los líderes empresariales considera que la IA transformará completamente los roles laborales en el próximo año. Sin embargo, solo el 29% cree que su fuerza laboral está preparada para afrontar ese cambio.

Este desajuste entre las expectativas del sector y la preparación del mercado laboral evidencia un déficit de talento que se agrava en un escenario donde más de la mitad de la población sigue estando subrepresentada en las principales carreras tecnológicas.

Las desigualdades también se reflejan en los niveles de liderazgo y en los ingresos. De acuerdo con un informe de KPMG sobre las mil empresas que más facturan en el país, solo el 17,8% de los integrantes de los directorios son mujeres. A su vez, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indican que las mujeres perciben en promedio un 26,2% menos de ingresos que los hombres.

En este escenario, especialistas coinciden en que cerrar la brecha de género en el ámbito tecnológico se volvió un factor clave para la competitividad y el desarrollo de América Latina. El desafío no solo pasa por sumar más mujeres a la industria, sino también por garantizar que participen plenamente en las decisiones que marcarán el rumbo del futuro digital.