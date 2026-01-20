A nivel nacional, el 62% de los encuestados afirmó que su actividad fue inferior a la registrada un año atrás. Esta tendencia se repitió en todas las regiones del país, donde la mayoría de las respuestas coincidieron en señalar una contracción del sector.

En la Región Centro, el 56% de los participantes sostuvo que su nivel de actividad disminuyó en comparación con los últimos doce meses, mientras que un 21% consideró que mejoró y un 22% indicó que se mantuvo sin cambios. Estos datos reflejan un impacto significativo en una de las zonas históricamente más dinámicas del país en materia de construcción.

El estudio, de alcance nacional, se realizó entre el 31 de octubre y el 25 de noviembre de 2025 y contó con la participación de 407 profesionales pertenecientes a la cadena de valor del sector en todo el territorio argentino.

Pese al escenario adverso, el Indicador de Expectativas Construya (IEC) mostró una visión mayormente optimista. A nivel nacional, el 58% de los encuestados manifestó que su actividad crecerá en los próximos doce meses, mientras que un 21% consideró que se mantendrá sin cambios y otro 21% estimó que será menor.

En la Región Centro, el optimismo se mantuvo en niveles similares: un 58% prevé un crecimiento de la actividad, un 19% cree que se mantendrá estable y un 22% anticipa una nueva caída.

Cabe destacar que la selección de la región de actividad fue múltiple, permitiendo a los encuestados señalar todas las zonas en las que desarrollan su labor.

En cuanto a las principales dificultades detectadas en la Región Centro, el mayor costo de construcción encabezó la lista con un 21%, seguido por la menor disponibilidad de financiamiento (17%), la baja demanda del mercado (15%) y la menor inversión privada (13%).

El Estudio de Opinión Construya vuelve a poner en evidencia los desafíos estructurales que atraviesa la industria, aunque también refleja una expectativa de recuperación sostenida, sostenida en la confianza de los actores del sector en un escenario más favorable para el próximo año.