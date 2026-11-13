Autobuses, camiones y sistemas logísticos incorporan nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y reducir costos. La transformación será uno de los ejes de Automechanika Shanghai 2026, que reunirá a 7.600 expositores entre el 2 y el 5 de diciembre en China, con una creciente participación de empresas vinculadas a las nuevas energías y la conectividad.

La industria automotriz china avanza en el desarrollo de tecnologías que van más allá de los vehículos eléctricos de pasajeros. La inteligencia artificial, la conducción autónoma, las baterías de nueva generación y la infraestructura energética comienzan a ocupar un lugar central en la transformación del transporte comercial, incluidos autobuses, camiones y operaciones logísticas de gran escala.

Estos avances buscan responder a algunos de los desafíos que enfrentan los mercados de América Latina: renovar flotas, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos de mantenimiento.

En ese contexto, **Automechanika Shanghai 2026**, que se realizará del 2 al 5 de diciembre en el National Exhibition and Convention Center de Shanghái, reunirá a unos 7.600 expositores de la industria automotriz. Se espera que casi la mitad presente productos o servicios relacionados con nuevas energías.

La feria ampliará su espacio dedicado a nuevas energías y conectividad, con componentes inteligentes, aplicaciones de inteligencia artificial, baterías, infraestructura de carga e intercambio de baterías, cabinas inteligentes y sistemas de conducción autónoma.

Alianzas para expandir la industria automotriz

La transformación tecnológica también está acompañada por una expansión internacional de los fabricantes y proveedores. Empresas como Aion desarrollan bases de producción e infraestructura de carga en el sudeste asiático, mientras que Li Auto avanza en la instalación de líneas de ensamblaje fuera de China.

Otras compañías, como Marelli, trabajan mediante alianzas estratégicas para ampliar sus redes de distribución regionales. También se destacan empresas conjuntas como DDAC-DONGFENG DANA AXLE, que concentran capacidades de fabricación para abastecer sistemas de transmisión a mercados de América del Sur, Europa y Medio Oriente.

El crecimiento de estas tecnologías plantea, además, la necesidad de avanzar en estándares comunes, pruebas y certificaciones que garanticen seguridad y confiabilidad en distintos mercados.

En ese sentido, el Automotive Industry Action Group (AIAG) ofrecerá contenidos especializados sobre aseguramiento de calidad internacional y gestión de carbono, mediante espacios de exhibición, encuentros y rondas de negocios.

Uno de los encuentros destacados será la Conferencia de Innovación y Desarrollo de Vehículos Conectados Inteligentes 2026, que abordará la homologación de productos, los avances en conducción autónoma y la integración global de modelos de inteligencia artificial.

La adaptación de estas tecnologías a las normas y condiciones de cada país será especialmente importante para América Latina, donde la incorporación de nuevos sistemas depende tanto de la inversión como de su compatibilidad con las necesidades operativas locales.

Camiones y autobuses, entre los principales desafíos

La electrificación del transporte comercial ya no se limita al desarrollo de motores y baterías. La transformación incluye infraestructura de carga, gestión energética, mantenimiento y redes logísticas automatizadas.

Entre las empresas que presentarán soluciones específicas para vehículos pesados se encuentra Henglong Group, que amplía su oferta de sistemas de dirección para camiones con distintos niveles de automatización. WLY desarrolla transmisiones y ejes de engranajes para flotas comerciales híbridas y eléctricas.

También se destacan Dongfeng Wheel, con tecnologías para reducir el peso de los vehículos; Doublestar, con estructuras avanzadas para neumáticos; y los proveedores de equipamiento para talleres FCAR y MAXIMA, que presentarán soluciones de energía auxiliar de alto voltaje y elevadores móviles para trabajos pesados.

La agenda incluirá el Electric Logistics & Commercial Vehicles International Forum 2026, donde se debatirán alternativas de carga ultrarrápida, parques logísticos de bajas emisiones que integren energía solar, almacenamiento y carga, y sistemas de gestión de baterías para flotas comerciales de uso intensivo.

También se analizarán aplicaciones de conducción autónoma en autopistas, puertos y zonas mineras, además de tecnologías para ampliar la autonomía de los vehículos y mejorar el aprovechamiento energético.

Cómo avanza la electrificación en América Latina

La incorporación de vehículos eléctricos en el transporte comercial presenta diferencias importantes entre los países de la región. Las características de las flotas, la infraestructura disponible y las posibilidades de financiamiento condicionan el ritmo de la transición.

En Brasil, datos de la Federación Nacional de la Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave) indican que durante el primer semestre de 2026 las matriculaciones de autobuses eléctricos aumentaron un 89,4% interanual, hasta alcanzar 589 unidades.

En cambio, el segmento de camiones eléctricos registró 216 unidades entre enero y septiembre de 2026, un 19,4% menos que en el mismo período de 2025. Los datos muestran que la electrificación avanza a distintas velocidades según el tipo de vehículo.

En Argentina, la renovación del transporte público continúa siendo un desafío. En los últimos cinco años, la cantidad de colectivos en circulación en el área metropolitana de Buenos Aires pasó de aproximadamente 18.000 a 16.000 unidades, en un contexto de envejecimiento de las flotas.

La incorporación de colectivos eléctricos y vehículos a gas natural comprimido (GNC) forma parte del debate sobre cómo modernizar el sistema y reducir las emisiones. Sin embargo, los eléctricos representan apenas el 1,4% de la flota de Buenos Aires, frente al 11,7% correspondiente a unidades a GNC.

México también muestra un crecimiento en la incorporación de vehículos pesados eléctricos, aunque todavía representan una proporción reducida del mercado.

Según datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), las ventas minoristas alcanzaron 126 unidades durante el primer semestre de 2026, frente a las nueve registradas en igual período de 2025. El incremento fue del 1.300%.

De ese total, 88 correspondieron a autobuses y 38 a vehículos de carga. Pese al crecimiento, los eléctricos representaron solamente el 0,78% de las ventas del segmento durante esos seis meses.

El costo y la infraestructura, factores decisivos

La adopción de nuevas tecnologías no depende únicamente de la disponibilidad de vehículos. Para las empresas de transporte y los operadores logísticos también resultan determinantes el costo total de propiedad, las condiciones de financiamiento, el acceso a repuestos y la infraestructura de carga y mantenimiento.

La inversión inicial debe evaluarse junto con la autonomía, los gastos operativos y la capacidad de cada vehículo para responder a las características de las rutas y los servicios que debe prestar.

En ese escenario, Automechanika Shanghai 2026 reunirá también a proveedores internacionales de componentes, sistemas electrónicos y herramientas de diagnóstico.

Entre las empresas participantes figuran Bosch, con soluciones de nueva generación para chasis; Feilong, con sistemas de gestión térmica; Knorr-Bremse, con dirección electrohidráulica inteligente; y ZF, que presentará tecnología de eje eléctrico integrado y herramientas digitales de diagnóstico para el mercado de posventa.

La oferta se completa con soluciones de diagnóstico de alto voltaje de Autel, el nuevo agente de inteligencia artificial de Launch para talleres y sensores comerciales de Hongxin Technology.

La feria buscará mostrar cómo la integración de nuevas tecnologías, estándares internacionales y alianzas entre fabricantes y proveedores puede acelerar la transformación del transporte y la logística. Para América Latina, el desafío será adaptar esas innovaciones a las condiciones de cada mercado y avanzar en la renovación de sus flotas sin perder de vista los costos y la infraestructura necesaria.