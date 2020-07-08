La industria audiovisual de Entre Ríos, a favor del impuesto a plataformas digitales
Los representantes de la Industria Audiovisual Entrerriana consideraron “positivo e indispensable” que se impulse esta ley, pero reclamaron que “se incorpore un artículo en donde se especifique que el 50% de dicho impuesto sea destinado directamente al fomento audiovisual mientras dure la emergencia” y que, tras la crisis, se le consigne el 100% de lo recaudado.
“Es un reclamo histórico de nuestro sector”, afirmaron quienes integran la Cámara de Productores Audiovisuales de Entre Ríos (Capaer), la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Colectivo de Cineastas Entrerrianos (CDCER), en un documento enviado a Paralelo 32.
En el texto expresaron su apoyo a la iniciativa presentada por las diputadas y los diputados del bloque Justicialista Frente Creer, mediante el cual se pretende incluir en el Código Tributario la alícuota especial del 3% a los ingresos derivados de la comercialización de servicios de suscripción online para el acceso a toda clase de entretenimientos audiovisuales.
“Permitir que empresas extranjeras presten servicios digitales en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, implica también una responsabilidad y una obligación sobre las políticas audiovisuales a tomar por nuestros representantes”, subrayaron los realizadores audiovisuales.
Tras remarcar que es “positivo e indispensable que se promulgue la ley de lo que consideramos un recurso legítimo del sector audiovisual”, aclararon que es “imperiosamente necesario que en dicho proyecto se incorpore un artículo en donde se especifique que el 50% de dicho impuesto se destinará directamente al fomento audiovisual mientras dure la emergencia y al terminar dicha crisis corresponderá el 100% al fomento del sector audiovisual entrerriano de la mano de la nueva ley de fomento audiovisual”.
Click para ver el proyecto de Ley Impuesto sobre plataformas digitales
El Escrito:
Los y las representantes de la Industria Audiovisual Entrerriana, reunidos por emergencia en asamblea general, nos expresamos con firmeza frente al proyecto de ley sobre el gravamen a la difusión de contenido audiovisual a través de plataformas digitales que se pretende aprobar en el marco de la emergencia sanitaria decretada en la provincia.
Dicho impuesto es un reclamo histórico de nuestro sector, que en la mayoría de los países del mundo se aplica al fomento del propio audiovisual por el nexo directo con la actividad, y dejamos expresa la necesidad de su implementación en el proyecto de Ley al Fomento Audiovisual Entrerriano que presentamos junto a autoridades provinciales en el marco del FICER del año pasado.
Es innegable la importancia del desarrollo de contenidos audiovisuales y el impacto que esta industria genera tanto en términos económicos, puestos de trabajo y redistribución de los fondos que se invierten, pero sobre todo del valor cultural que debe protegerse e impulsar, más aún en épocas en donde el consumo de contenidos audiovisuales son el sostén en tiempos de cuarentena.
Esta incipiente industria de plataformas digitales invita a los Estados a redefinir el campo del derecho en sus términos de competencia, jurisdicción y principalmente el rol que van a ocupar con el fin de garantizar el fomento y la producción de contenidos locales que aseguren la soberanía audiovisual.
En tal sentido, entendemos que permitir que empresas extranjeras presten servicios digitales en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, implica también una responsabilidad y una obligación sobre las políticas audiovisuales a tomar por nuestros representantes.
Por todo lo expuesto, nos resulta positivo e indispensable que se promulgue la ley de lo que consideramos un recurso legítimo del sector audiovisual, pero es imperiosamente necesario que en dicho proyecto se incorpore un artículo en donde se especifique que el 50% de dicho impuesto se destinará directamente al fomento audiovisual mientras dure la emergencia y al terminar dicha crisis corresponderá el 100% al fomento del sector audiovisual entrerriano de la mano de la nueva ley de fomento audiovisual.