La industria argentina atraviesa un escenario de dificultades que combina caída de la producción, pérdida de empresas y puestos de trabajo, capacidad ociosa y expectativas desfavorables. Así lo señala el primer Análisis de Estrés Industrial elaborado por el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), que reúne cinco indicadores económicos oficiales para evaluar la situación del sector manufacturero.

Uno de los datos centrales del estudio es la aceleración en la pérdida de empleadores industriales. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, el sector registró una reducción neta de 4.424 empleadores. De ese total, 2.529 dejaron de operar durante los últimos doce meses del período, lo que representa el 57,2% de la caída acumulada.

El informe fue elaborado a partir de estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el INDEC y otros indicadores oficiales. Según IPA, el objetivo es avanzar hacia una herramienta periódica que permita medir las presiones que enfrenta la industria argentina.

Se aceleró el cierre de empleadores manufactureros

La reducción de establecimientos industriales no tuvo el mismo ritmo durante todo el período analizado.

Durante los primeros 19 meses, la disminución promedió aproximadamente 100 empleadores por mes. En los últimos 12 meses, el promedio subió a 211 mensuales, es decir, una velocidad 2,1 veces superior.

Para el Observatorio IPA, esta aceleración constituye una de las principales señales de deterioro del entramado manufacturero, porque refleja una mayor concentración de las bajas en el tramo más reciente.

Más de 108.000 empleos formales perdidos

El empleo es otra de las dimensiones que refleja las dificultades del sector. En julio de 2026, la industria manufacturera contabilizó 1.107.092 trabajadores registrados, 58.262 menos que en el mismo mes del año anterior.

Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada alcanza los 108.522 puestos de trabajo formales.

A esta situación se suma el nivel de utilización de la capacidad instalada. En agosto, las fábricas utilizaron el 58,5% de su capacidad productiva, mientras que el 41,5% permaneció sin utilizar.

El indicador se ubicó 9,4 puntos porcentuales por debajo del registrado en agosto de 2023, cuando la utilización alcanzaba el 67,9%.

La combinación de menos empleadores, reducción del empleo y capacidad productiva ociosa plantea dificultades para sostener la estructura industrial y recuperar los niveles de actividad.

Doce de las 16 ramas industriales registraron caídas

La producción manufacturera también mostró resultados negativos. Según el INDEC, la actividad industrial cayó un 3,2% interanual en agosto y acumuló una baja del 2,7% durante los primeros ocho meses de 2026.

El retroceso alcanzó a 12 de las 16 ramas industriales relevadas. Entre las actividades con mayores caídas acumuladas entre enero y agosto se encuentran:

Maquinaria y equipo: -20,9%.

Productos textiles: -20,8%.

Otros equipos y aparatos: -19,3%.

Prendas de vestir, cuero y calzado: -14,4%.

En cambio, algunas actividades registraron variaciones positivas. La refinación de petróleo creció un 9,1% y las sustancias y productos químicos avanzaron un 5,8%.

Los resultados muestran que la situación no es uniforme en todas las actividades manufactureras, con sectores que presentan retrocesos pronunciados y otros que mantienen un desempeño favorable.

Predominan las expectativas de estancamiento o caída

El relevamiento también analizó las perspectivas de los empresarios para el último trimestre de 2026.

De acuerdo con la Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC, el 13,2% de los industriales consultados espera aumentar su producción, mientras que el 19,3% anticipa una disminución.

La diferencia entre ambas respuestas arroja un saldo negativo de 6,1 puntos porcentuales. En tanto, el 67,5% restante prevé mantener sus niveles actuales de actividad.

Otro indicador incluido en el análisis es la evolución de las importaciones vinculadas con el equipamiento productivo. Durante septiembre, las cantidades importadas de bienes de capital disminuyeron un 16,6% interanual, mientras que las de piezas y accesorios para esos bienes retrocedieron un 11%.

Para IPA, estos datos constituyen señales adicionales de debilidad en la adquisición de equipamiento y componentes industriales.

IPA busca crear un índice de estrés industrial

A partir de este primer diagnóstico, el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos busca desarrollar un Índice de Estrés Industrial que permita analizar de manera conjunta cinco dimensiones: producción, capacidad instalada, empleo, cantidad de empleadores y expectativas empresariales.

La propuesta contempla incorporar progresivamente otras variables, como costos, financiamiento y cadena de pagos.

El propósito es contar con una medición periódica que permita seguir la evolución del sector, identificar diferencias entre actividades y evaluar la intensidad de las dificultades productivas.

La conclusión del informe es que la situación industrial no puede medirse solamente por la evolución de la producción. También resulta necesario observar cuántas empresas logran sostener su actividad, conservar sus trabajadores y mantener su estructura productiva.