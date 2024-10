Aranguren- Durante octubre, mes de la inclusión social de las personas con discapacidad, se planificaron jornadas que plantearon la temática: “La inclusión escolar y el desafío del día a día en el aprendizaje”.

La primera fue el martes 22 dirigida a docentes de nivel primario, secundario, estudiantes de carreras afines y profesionales, mientras que también se brindará para familias y/o quienes se encuentren al cuidado de personas con discapacidad escolarizadas en nivel primario y secundario.

Fueron organizadas por la Municipalidad de Aranguren a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y el Área de Discapacidad.

Reflexiones

Claudia Katsos, Licenciada en Trabajo Social, planteó que “Estamos contentos de realizar estas jornadas que son tan importantes y que pretenden ir superando las prácticas profesionales con las herramientas que la Lic. Jacob nos pueda socializar. Tiene una vasta trayectoria profesional, por lo que queremos aprovechar ese bagaje de conocimiento, apropiarnos para realizar nuestras prácticas desde el lugar donde estemos, en los dispositivos institucionales, el entorno familiar o quienes estén al cuidado de personas con discapacidad, para que puedan hacer un acompañamiento adecuado, cálido, comprensivo y propiciar a esta idea tan difundida pero tan difícil de llevar a práctica que es la inclusión de las personas con discapacidad y la integración en distintas esferas de la vida cotidiana”.

Maira Nichea, Licenciada en Obstetricia, dijo que: “Es una instancia de información hacia docentes, estudiantes de la carrera y profesionales afines con el objetivo de brindar herramientas, como planteamos desde el nombre de la charla. Elegimos a esta profesional por su amplia trayectoria y su compromiso con la inclusión escolar”.

María Jacob, Licenciada en Psicopedagogía, indicó que: “Estoy contenta de poder estar en Aranguren, en las instituciones de acá fui muy feliz, trabajé mucho tiempo en la escuela secundaria. En esta oportunidad trabajamos con la diversidad de personas y propuestas educativas. Esto hace que las aulas ya no puedan trabajar en forma homogénea, es un desafío muy grande para los docentes, se trata de hacer un trabajo en equipo. Soy una trabajadora de la inclusión, siempre fue un tema que me convocó y me gustó. Las nuevas propuestas parten de equipos colaborativos y a partir de ahí ayudarnos entre todos con prácticas basadas en evidencias, gente que investiga y nos dice qué es lo que sirve y qué no, y poder llevarlas al aula y hacer que cada estudiante tenga en el desarrollo la mejor forma de sí mismo y que sean inclusiones saludables, disfrutables. Aprender es hermoso y las personas con dificultades, sus familias y los docentes no la pasan tan bien. Tenemos otras formas de encarar el trabajo.

El equipo tiene que estar consolidado desde las bases, cada uno desde su rol, organizándose y dando los objetivos de trabajo y teniendo claro cuáles son los objetivos desde las familias, la escuela y las diferentes personas que trabajan con ese estudiante”.