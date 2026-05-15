En el marco de sus actividades sociales, la sede local lanzó una campaña para recolectar alimentos no perecederos, ropa y juguetes. Buscan asistir a las familias más necesitadas de la ciudad aprovechando la convocatoria de los partidos de Copa Libertadores.

La pasión por el fútbol suele ser el motor de grandes gestos colectivos, y la Peña de Boca Juniors en Victoria lo está demostrando una vez más. Joaquín Villanueva, uno de los referentes de la institución, confirmó el inicio de una cruzada solidaria que tiene como objetivo recolectar donaciones para distribuir en los sectores más vulnerables de la comunidad.

Organización y asistencia directa

La campaña se centra en la recepción de alimentos no perecederos, ropa y juguetes. Un punto destacado de esta iniciativa es la creación de un ropero comunitario en la propia sede. Según detalló Villanueva, el equipo de la peña se encargará de clasificar las prendas por talle para que los vecinos puedan acercarse a retirarlas de manera organizada, además de realizar recorridas por los barrios para entregas directas.

Cómo colaborar

Los vecinos interesados en sumarse a esta movida solidaria pueden hacerlo de dos maneras:

• Punto de recepción: Acercándose a la sede ubicada en calle Pte. Perón y Cortada Dr. Mastrángelo, los días en que Boca dispute sus partidos, desde dos horas antes del inicio.

• Retiro a domicilio: Para quienes deseen donar, pero no cuenten con movilidad, los integrantes de la peña han dispuesto la opción de pasar a retirar los elementos por los domicilios particulares, previo contacto con los referentes.

Crecimiento institucional

Más allá de la labor social, la peña continúa equipando su espacio para mejorar la experiencia de sus asistentes. Villanueva mencionó la reciente adquisición de un nuevo televisor que complementa la experiencia de las transmisiones con el ya existente, y los planes para incorporar otra heladera, todo fruto del acompañamiento de los simpatizantes que se acercan a compartir los partidos.

Asimismo, se informó que están trabajando en la reorganización de la masa societaria local, incorporando medios de pago digitales como transferencias bancarias para facilitar el aporte mensual de los socios. "La idea es que sea un lugar de encuentro amigable, donde incluso amigos que no son hinchas del club puedan venir a compartir un buen momento", concluyó.