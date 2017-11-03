Crespo- Organizado por la Iglesia Evangélica Bautista este sábado 4 de noviembre se realizará una jornada para mujeres, en sus instalaciones de Roque Sáenz Peña y Vieytes, abierta a mujeres de todas las edades y denominaciones religiosas. Comenzará a las 10:00 y se extenderá hasta las 18:00 con plenarias a cargo de la Mgter. Estela Somoza, sobre el tema “Límites liberadores: caminos para vivir y dejar vivir”. Once profesionales de la Fundación Fortalecer – Recursos para familias y comunidades, tendrá a su cargo el desarrollo de las actividades y los talleres participativos.

La licenciada Heidi Paúl, vocera de la organización, destacó la presencia de la Fundación Fortalecer dedicada a fortalecer vínculos y valores. “Hace 15 años que hacen jornadas para mujeres, una por año, generalmente en Buenos Aires y hace unos años se hacían en Entre Ríos, en la zona de Gualeguaychú. Este año nos proponen a la Iglesia Bautista, lo tomamos y organizamos”.

Explicó que “vendrá un equipo de once profesionales a guiar estas jornadas de crecimiento personal donde uno puede conocerse y mejorarse a sí mismo”. Adelantó que además contemplan espacios para que las asistentes puedan compartir con los profesionales, trasladar alguna inquietud y recibir orientación o acompañamiento en el proceso. “Es una oportunidad- señaló la entrevistada- de enriquecernos como mujeres que nunca paramos, siempre preocupadas por el otro, la familia, los que están alrededor. Hacer un alto, pensar en nosotras, reflexionar en lo que nos pasa, es interesante este momento de reflexión, para ver también nuestros límites y nuestro rol específico como creación de Dios”- indicó sobre el enfoque de la jornada.

Apuntó además que Estela Somoza, Magister en Ciencias de la Familia, aportará una enseñanza clara y profundizada en la palabra de Dios. “Lo importante refirió “es que pueda pensar en compartir un tiempo juntas, construirnos entre todas y saber a partir de las diferencias en edades, roles, en pensamiento, podemos construir y mejorar los paradigmas. Es un momento distinto a lo que uno piensa como reunión de mujeres –aclaró-. Es una jornada muy dinámica, hay momentos de diversión y anhelamos que sea un momento de crecimiento personal y de bendición para cada una de las personas que asistan”.

La actividad se desarrollará desde las 10:00 hasta alrededor de las 18:00.