Crespo- La Iglesia Evangélica Bautista Crespo, ubicada en Roque S. Peña y Vieytes conmemora el 41º aniversario de su fundación, el 1º de mayo de 1977.

Tendrán la visita del Pastor Miguel Hundt de la Iglesia Bautista del Centro El Dorado, Misiones Es licenciado en Teología (SITB) e integrante de la Junta de administración de CEB, además de Psicólogo Social.

El orador y predicador invitado, estará a cargo de las siguientes conferencias:

Sábado 5 de mayo a las 20.00: “Peculiaridades de una iglesia modelo”.

Domingo 6 de mayo, 10.00: “Taller Liderazgo para estos tiempos” y a las 19:30: “Viviendo como una iglesia modelo”.

Las reuniones especiales son abiertas para toda la comunidad y ciudades aledañas, gratuitas.