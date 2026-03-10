El ciclo es conducido por Marianela Rupp y se emite todos los martes de 17:00 a 19:00 horas, con una propuesta que combina entrevistas, reflexiones y contenidos vinculados al bienestar personal.

Durante las dos horas de programa se abordarán distintos temas relacionados con la vida cotidiana de la sociedad, a partir de entrevistas con invitados que compartirán experiencias, miradas y reflexiones sobre diversas problemáticas y realidades actuales.

Además, el espacio incluirá tips y recomendaciones orientadas al bienestar, abordando aspectos vinculados al cuidado personal y la salud en sus diferentes dimensiones: mental, espiritual y física.

Desde la producción destacaron que la propuesta busca generar un espacio de diálogo y encuentro, donde los invitados puedan compartir ideas y experiencias que aporten herramientas para la vida diaria.

Para quienes deseen comunicarse o participar del programa, pueden contactarse a través de los canales habilitados por la producción. “La Hora Dorada” se podrá seguir cada martes a través del streaming de Flop!, disponible en la web de Paralelo 32.