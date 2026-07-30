Nogoyá.– La historia de Mercedes del Carmen Graz da cuenta del impacto que pueden tener las políticas de formación cultural local cuando se combinan con la disciplina y la vocación artística. Nacida en Nogoyá, la violista inició sus primeros pasos en la música durante el año 2015 en el ámbito de los Talleres Municipales, bajo la guía del profesor Juan Pablo Sosa del Frade. Dos años más tarde, en 2017, dio un paso fundamental en su carrera al ingresar a la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario, donde continúa perfeccionándose.

A lo largo de su trayectoria, Graz ha sostenido un camino de perfeccionamiento constante que incluyó la participación en clases magistrales con destacados maestros. En 2019 fue seleccionada para acceder a una beca en el marco del Shlomo Mintz International Festival y, posteriormente, obtuvo una beca de formación junto al maestro italiano Renato Riccio, quien se desempeñara como solista de la Orquesta de la RAI de Milán.

Su labor artística abarca desde la interpretación del repertorio clásico tradicional hasta el impulso de la música contemporánea. Desde 2019 mantiene una estrecha colaboración con compositores argentinos e ítalo-argentinos, lo que le ha permitido participar en el estreno mundial de diversas obras escritas para viola y para dúo de violín y viola, contribuyendo así a la ampliación del repertorio para su instrumento.

Premios y actualidad

El desarrollo profesional de la música nogoyaense ha cosechado en los últimos años importantes reconocimientos internacionales. Entre ellos se destacan una Mención de Honor en los American Classical Music Awards 2024, en Estados Unidos, y el Premio de Honor en los Virtuoso International Music Awards 2025, certamen celebrado en Londres.

En la actualidad, Mercedes Graz desarrolla una intensa agenda de conciertos en formato de dúo junto al violinista Juan Pablo Sosa del Frade, al tiempo que profundiza su formación en Música de Cámara con la profesora Zulma Cabrera, enfocada en el abordaje del repertorio académico nacional y la proyección de la viola en diversos escenarios.