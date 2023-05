Crespo- La historia de la avicultura moderna en Crespo y zona, contada en fotos, será expuesta a través de 13 paneles de 1,20 x 1 metro en un sector central del pabellón de la 26ª Fiesta Nacional de la Avicultura, del 11 al 13 de noviembre. En el futuro la idea es que la muestra vaya rotando por las escuelas.

Durante una entrevista con Paralelo 32 el coordinador del Instituto Tecnológico Universitario (ITU), ing. Dardo Pagnone, el Jefe de la Agencia local de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ing. Ricardo De Carli y la subdirectora de Cultura y Educación de la Municipalidad de Crespo, Glenda Kihn, explicaron el trabajo realizado y el contexto en que se desarrolló la iniciativa.

Pagnone dijo que “este es un primer paso relacionado a la conformación de un Centro Regional de la Cultura Avícola”, idea que comparten el ITU y el INTA, junto con el municipio. Indicó que “en 2012 empezamos a pensar esas cosas. Se sentía que la fiesta no transmitía lo que debía ser y se veía la pérdida de presencia de la avicultura, si se quiere, como componente central en la economía y en la cultura de la sociedad. Entonces se esbozó el esquema de un Centro Regional de la Cultura Avícola porque la avicultura permeó todos los aspectos de la sociedad, los trabajos, la forma de hacer las cosas, las costumbres, la incorporación de la mujer, de las familias”. En este sentido comentó que se hizo un video de 10 horas de filmación con distintos protagonistas vinculados directa e indirectamente a la actividad avícola. Y ahora se concretó la reseña fotográfica de sensibilización, con carácter educativo pensando en los niños, los jóvenes y los adultos que no conocen la historia.

La reseña fotográfica

En cuanto a la reseña fotográfica que se expondrá en trece paneles, coordinador del ITU indicó que es la historia del comienzo de la avicultura moderna en Crespo y zona contada en fotos, que permite poner en valor el impacto de la actividad y el momento en que se hizo. “Por eso –sostuvo- la investigación refiere a la avicultura artesanal y al proceso de industrialización con la llegada de las aves de alta postura que causaron una revolución, en el contexto de una Entre Ríos aislada, con caminos de tierra, pocas posibilidades de transportar el producto perecedero; y exhibe cómo la sociedad enfrentó esa situación. Primero – comentó- con una actitud emprendedora, con la cultura del trabajo y planteando el desafío colectivo. La fiesta, como se lee en las editoriales fue todo un desafío. Cómo fueron a invitar al presidente de la Nación de entonces, después recibirlo, atenderlo. Hay una foto que muestra el auto presidencial embarrado, en calle Moreno”.

La muestra también exhibe cómo la avicultura impactó en los oficios que se generaron, en los trabajos, la industria, en los servicios y cómo incorporó a la familia y a la mujer. Haciendo en resumen a grandes rasgos de lo que se podrá apreciar en las fotos, Pagnone indicó que otro impacto de la avicultura se produjo en la composición social de la familia, la integración de distintas generaciones.

“A partir de fotos de las revistas y propagandas pudimos construir las principales plantas de incubación, cómo fue el proceso, el oficio del sexado y esas perlas en que aparecían japoneses, peruanos, mujeres que se incorporaron”-describió.

También se muestra el proceso de comercialización y cómo se generalizó el acopio en almacenes y lugares; la aparición del camión. “En sus comienzos – repasa el entrevistado- en esa Entre Ríos sin caminos, en días de lluvia, se usaba el carro ruso para llegar al coche motor o tren lechero para despachar los pollitos a lugares más distantes”.

El último panel de fotos refiere a la primera fiesta de la avicultura. “Marcó un hito distinto de presentar la ciudad, a través de los medios de comunicación del país, y todas esas ganas de salir adelante” – dijo el entrevistado sobre este proceso inicial de rescate histórico de la actividad central con que se identifica la ciudad. “No se hubiera podido hacer –aclaró- si la municipalidad no colabora con la búsqueda de fotos y no hay disposición para pagar la impresión del material o el INTA no hubiera pagado el diseño y el ITU trabajando en la investigación. Tuvimos la búsqueda a través de agentes claves, en planta de incubación nos asesoró Mario Wagner, testigo y único sobreviviente de la primera comisión de la Fiesta”.

Pagnone adelantó que era un primer paso para empezar a construir un producto turístico, educativo, de rescate. “Uno se siente en el deber de dejar planteadas estas cosas”- sostuvo.

Valor del rescate histórico

El ingeniero Ricardo De Carli destacó que la tremenda importancia de iniciativa que deja instalado el comienzo del rescate histórico de la avicultura “porque todo este material que existe en papeles, fotos, y demás, que es propenso a deteriorarse, y algunos testimonios de la gente, que después desaparece, estábamos todavía a tiempo de recuperarlo, pero no había quien tirara la primera piedra”.

“Ahora existe –valoró- hay un sitio donde se puede converger y cada uno que tenga algo que aportar podrá ponerlo en esto que está armando, el rescate histórico”. Instó a quienes tengan material en sus casas a sumarlo para enriquecer la historia de la avicultura.

Componentes culturales de la Fiesta

Por su parte la subdirectora de Cultura y Educación, Glenda Kihn, destacó los componentes culturales que hacen al nuevo perfil que se decidió dar a la fiesta.

“Cuando la gestión de gobierno, con la Asociación Civil Crespo Capital de la Avicultura y los empresarios plantearon en sucesivas reuniones un nuevo perfil para la fiesta orientado a lo gastronómico y a lo cultural, con el objetivo central de que Crespo recupere su fiesta, se empezaron a trabajar distintas propuestas. En lo que respecta a la parte identidad cultural –explicó- se decidió formar el ballet de la fiesta, que hará la apertura los tres días; realizar el taller de rescate de la historias de la avicultura con el taller “El huevo y la gallina”, incluir el proyecto compartido entre el ITU y el INTA con la reseña fotográfica educativa y hacer el rescate de las revistas de la Fiesta de la Avicultura para su digitalización y facilitar el material mediante el acceso virtual al blog de la Fiesta” – concluyó la subdirectora de Cultura y Educación.