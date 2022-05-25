El libro “Yo estuve en el Belgrano” fue presentado en el marco del ciclo de literatura de la Cámara de Diputados. El presidente Angel Giano junto al secretario Carlos Saboldelli entregaron a los autores Nicolás Blanco y Fernando Jaime la declaración de Interés, aprobada unánimemente por diputadas y diputados.

En el Salón de los Pasos Perdidos tuvo continuidad el ciclo “LD. Literatura y diputadas/os”, por medio del cual se presentan libros que han sido declarados de Interés legislativo.

En la ocasión, ante la presencia de autoridades, integrantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas y público en general, se presentó “Yo estuve en el Belgrano”, autoría del periodista entrerriano Nicolás Blanco y basado en el relato de Fernando Jaime, sobreviviente del hundimiento del Crucero General Belgrano.

“En el marco de los 40 años de la gesta de Malvinas, este libro adquiere aún más trascendencia porque tenemos que malvinizar, tener presente nuestra historia y a nuestros héroes. Creímos que, a partir de la declaración de Interés, era importante difundir el relato de Fernando, un entrerriano sobreviviente del hundimiento del Crucero General Belgrano”, aseguró el presidente de la Cámara, Angel Giano.

Sobre el ciclo, Giano destacó que “es una decisión de gestión apoyar a nuestras y nuestros artistas”. Y resaltó que se dará continuidad a las presentaciones porque «asumimos el compromiso de divulgar el trabajo de los autores entrerrianos y colaborar con que llegue a cada entrerriana y cada entrerriano».

“Es un espacio de promoción cultural”, dijo el secretario Carlos Saboldelli sobre el ciclo que tuvo su segunda presentación.

“Esta es una historia que necesitaba ser contada y escrita”, dijo Jaime tras agradecer la posibilidad de presentar en el Salón de los Pasos Perdidos la obra que relata su experiencia como sobreviviente del hundimiento del Crucero General Belgrano.

“La historia que se pierde es la que no se cuenta”, manifestó el periodista Nicolás Blanco y destacó el apoyo de la Cámara de Diputados para la difusión del libro. “Malvinas es la causa del pueblo”, cerró.