La Historia Contada: la Independencia de Estados Unidos, en un nuevo episodio con Hugo Schira
Paralelo 32 presenta una nueva entrega de “La Historia Contada”, el espacio conducido por Hugo Schira que propone recorrer los grandes acontecimientos de la historia mundial. En esta oportunidad, el eje será la Independencia de Estados Unidos, un proceso que marcó un antes y un después en la historia contemporánea.
A través de este segmento, los espectadores podrán conocer los principales hechos, sus protagonistas y el contexto histórico de un acontecimiento fundamental para comprender el mundo actual.
“La Historia Contada” es una propuesta on demand de Paralelo 32, pensada para quienes disfrutan de la historia y buscan descubrir, aprender y profundizar sobre los acontecimientos que marcaron distintas épocas.
El pasado también tiene mucho para contar.
El nuevo episodio ya está disponible para ver y escuchar en las plataformas de Paralelo 32.