A través de este segmento, los espectadores podrán conocer los principales hechos, sus protagonistas y el contexto histórico de un acontecimiento fundamental para comprender el mundo actual.

“La Historia Contada” es una propuesta on demand de Paralelo 32, pensada para quienes disfrutan de la historia y buscan descubrir, aprender y profundizar sobre los acontecimientos que marcaron distintas épocas.

El pasado también tiene mucho para contar.

El nuevo episodio ya está disponible para ver y escuchar en las plataformas de Paralelo 32.