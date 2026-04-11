Según los informes difundidos por la Cooperativa La Ganadera, los valores registrados durante marzo en sus remates feria reflejaron un escenario positivo para todas las categorías de hacienda en pie, consolidando un mes favorable para el sector ganadero.

De acuerdo a los datos relevados —a los que accedió la Agencia de Informaciones Mercosur—, se observaron incrementos significativos en distintas categorías, particularmente en lotes de mayor calidad, en un mercado que continúa mostrando un comportamiento selectivo tanto para animales destinados a faena como para invernada.

Uno de los aspectos destacados fue la estabilidad en el consumo liviano, cuyos precios se mantuvieron firmes a lo largo del mes. Esta situación se explica, en gran medida, por la escasez de hacienda disponible para abastecer la demanda del mercado interno, lo que contribuyó a sostener los valores.

En cuanto al segmento exportador, los precios se mantuvieron consistentes, con especial énfasis en lotes de buena terminación y calidad. Esta tendencia se vio impulsada por la falta de mercadería requerida por la industria frigorífica, que continúa demandando animales aptos para los mercados externos.

Por su parte, la hacienda destinada a invernada también evidenció una evolución positiva. Durante marzo, las hembras registraron un aumento del 1,54%, mientras que los machos subieron un 3,96%, alcanzando valores que comienzan a marcar un punto de equilibrio y cierta estabilización en el mercado.

Asimismo, se destacó la recuperación en el precio de la vaca con cría, una categoría que venía rezagada en meses anteriores y que ahora muestra signos de recomposición y mayor firmeza.

En conjunto, los resultados del mes reflejan un panorama optimista para la ganadería, con precios que tienden a consolidarse y una demanda sostenida en distintos segmentos. De mantenerse estas condiciones, el sector podría encarar los próximos meses con expectativas favorables y mayor previsibilidad en los mercados.