Victoria.- Recién llegados del Festival Piazzolla marplatense, la Guardia Nueva se presentará en la Agrupación Cultural (Italia 474) este sábado 27 a las 21:00, con su espectáculo ‘Neotango’. Como invitados especiales estarán la cantante Fabiana Manassali y el guitarrista Daniel Gómez.

Con arreglos propios, este trío de jóvenes guitarristas integrados por Facundo Mercado, Luis Mario Rossi y Bruno Ventura, son ganadores del Primer Mundial de Orquestas Tango, entre otros galardones. Su compromiso artístico es desarrollar una apuesta contemporánea, preservando la sonoridad porteña del tango e incursionando en valses y milongas.