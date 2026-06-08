Spatzenkutter- El presidente de la Comuna, Juan Lell, explicó a Paralelo 32 que “Spatzenkutter tiene hoy alrededor de 600 habitantes y vamos creciendo en infraestructura permanentemente. Tenemos nuestras escuelas primaria y secundaria y creamos nuestra Casa de la Cultura y Turismo que será inaugurada post pandemia, para tener un espacio físico específico para este tema, para el desarrollo de reuniones y recepciones de invitados, más teniendo en cuenta que somos parte de la Microrregión El Paraná y sus Aldeas. Tenemos historia pero tenemos también presente”, comentó. Mirando hacia atrás, Lell planteó que “Venimos de un año atípico que nos puso a prueba a todos, sacando lo mejor y lo peor del ser humano, tanto en las grandes ciudades como en los pequeños poblados, porque el problema es global. En nuestro caso, tuvimos que aprender a cuidarnos, a cuidar a la gente del pueblo, a explicarles la importancia del distanciamiento, el aseo y el barbijo. Hemos tenido hasta el momento un solo contagio así que mal no hicimos las cosas. No es casual, sino un trabajo permanente de información a los vecinos, comercios y proveedores que llegan desde otros lugares”.

Aprendiendo

El presidente de la Comuna recordó a Paralelo 32 que “La pandemia no nos complicó nuestros principales planes, pero sí recuerdo que en tiempos en que el país estuvo en la fase 1, nos obligó a cerrar todo casi un mes. El mundo entero estuvo aprendiendo en esos primeros meses. Ya después, con el paso de los días, fuimos poniendo las cosas en marcha”.

Llegando a la actualidad, destacó que “Spatzenkutter hoy está iluminado al 100% con luminarias LED, gracias a Enersa y por medio del programa Mi Ciudad Led. Las gestiones fueron escuchadas por nuestros legisladores y el gobernador y lo agradecemos. Conseguimos transformaciones desde lo social y lo cultural. Lo turístico sí se frenó pero esta semana, por ejemplo, reactivamos el Museo Nuestras Raíces Alemanas. Abre los domingos después de las 17.00 y hasta las 20.00, con entrada libre y gratuita y todos los protocolos pertinentes”. El presidente comunal le auguró éxito a la propuesta porque “Mucha gente sale a pasear y recorrer las aldeas, y encuentra acá una opción más en los fines de semana. Descubren la rica historia de nuestro pueblo. Hay mucho para ver. Spatzenkutter desde su fundación aparece en esa historia, con sus primeros edificios, protagonistas y antigüedades. Hay hasta un auditorio, aprovechando el wifi que tenemos en la plaza. Tenemos un televisor, biblioteca, y eso nos permite proyectar un video breve y dinámico para los visitantes. Se llevan en las retinas la historia y el presente de nuestra comunidad”, dijo.