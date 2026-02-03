El próximo 21 de febrero de 2026, el establecimiento El Pilar será sede de la primera edición de la Expo La Ganadera, una propuesta que busca consolidarse como un espacio de encuentro entre productores asociados, clientes y actores del sector agropecuario regional. El evento apunta a compartir una jornada demostrativa de productos y servicios de la cooperativa, promoviendo la innovación, la capacitación y el intercambio técnico-comercial.

La iniciativa es impulsada por la La Ganadera y pretende reunir a más de mil asistentes, entre productores, empresarios, dirigentes, asesores técnicos y representantes institucionales. Así lo confirmó la asesora técnica en ganadería de la cooperativa, María Belén Angelino, quien destacó que será “un evento a campo donde mostraremos los productos y servicios que ofrecemos a nuestros productores, tanto asociados como clientes”.

Según explicó Angelino, la Expo “pretende ser un espacio de encuentro donde podamos capacitarnos y mostrar la diversidad de servicios y productos que ofrecemos”, al tiempo que permitirá “seguir conociendo de cerca las necesidades que tiene el productor actualmente y buscar herramientas para poder brindarle”. La actividad se desarrollará durante toda la jornada del sábado 21 de febrero.

Una agenda técnica integral

La apertura será por la mañana, con una recorrida por más de 60 materiales sembrados especialmente para la muestra, correspondientes a distintos cultivos como soja, sorgo, maíz y mijo. Posteriormente, se dictará una capacitación titulada “Conservación del suelo y el rol de las rotaciones de cultivos en el desafío de producir y conservar el recurso suelo”, enfocada en la sustentabilidad productiva.

Al mediodía, el evento contará con un servicio gastronómico organizado por instituciones locales, a beneficio de la comunidad, mientras que la tarde estará dedicada íntegramente a la ganadería. En ese tramo de la jornada se desarrollará una charla sobre “Recría, como un eslabón estratégico en la producción de carne”, seguida por una recorrida de animales engordados con alimentos elaborados en la fábrica de la cooperativa. Además, se exhibirá un módulo de producción de forraje hidropónico, una tecnología en crecimiento dentro de los sistemas ganaderos.

Tecnología y maquinaria para el productor

El cierre de la tarde incluirá una charla técnica sobre “Caravana electrónica”, orientada a acompañar y capacitar a los productores ante la adopción obligatoria de esta tecnología durante 2026. A lo largo de la jornada también se presentarán proyectos actuales de la cooperativa vinculados al asesoramiento técnico ganadero, esquemas de capitalización y alternativas de inversión.

Asimismo, una parte del predio estará destinada a la exhibición de tractores e implementos agrícolas, entre ellos silos de autoconsumo, tolvas y acoplados para ganadería, además de otros equipos pensados para mejorar la eficiencia productiva.

Desde la organización informaron que el evento requerirá inscripción previa, para lo cual se habilitará un link destinado a los interesados en participar. “Esperamos con muchas ganas poder compartir este día de encuentro, capacitación e intercambio con nuestros productores”, expresó Angelino, al invitar a los productores de la región a sumarse a la primera Expo La Ganadera.