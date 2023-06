A continuación, la publicación completa que difundió Galimberti sobre la medianoche:

“HAY LISTA DE ENTRE RIOS CAMBIA”

"Este año Argentina cumple 40 años de democracia recuperada. Creo que la elección popular es el mejor método para que los ciudadanos elijan sus representantes. La competencia es sana y potente cuando las opciones son diversas, ya que ponen en mano de los vecinos la voluntad de decisión. No hay nada mejor que la posibilidad de elegir. Esto es válido tanto para los gobiernos, para los partidos políticos y en cualquier ámbito.



Así lo entendimos en 2021 cuando, contra todo, en Entre Ríos, tomamos la decisión de participar del proceso electoral que nos permitió ganar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación y darle volumen político a Juntos por Entre Ríos para que luego se imponga en los comicios generales.

Esa misma premisa es la que nos movilizó a seguir trabajando y a lanzar mi precandidatura, como parte del espacio Juntos Entre Ríos Cambia, en julio de 2022. Dijimos que presentaríamos lista y así lo hicimos, pese a la innumerable cantidad de presiones y operaciones de última hora para que declinemos nuestras candidaturas. Nuestras conductas hablan mucho más que las palabras.



Para competir, no obstante, hay que tener condiciones de igualdad. La competencia desigual es competencia imperfecta y, objetivamente, en las últimas horas se produjeron una serie de circunstancias que podrían atentar contra la participación, la democracia y, sobre todo, menguar la potencia de Juntos por Entre Ríos para convertirse en una alternativa a 20 años de gobiernos justicialistas.



La lógica racional indica que todos los precandidatos de un mismo frente político deberían compartir boleta con todos los precandidatos presidenciales, pero en la política no siempre priman criterios racionales y, en ocasiones, se impone el egoísmo y el individualismo. Deseamos que éste no sea el caso.

Por esta razón, con la lista presentada, solicitaremos el pegado de boletas a todos los precandidatos a la presidencia de la Nación de nuestro espacio. Un país y una provincia diferente demandan prácticas políticas y democráticas diferentes.



De todos modos, en cualquier circunstancia, los entrerrianos tendrán la posibilidad de elegir a nuestros candidatos el 13 de octubre próximo en toda la provincia. Me acompañará, en la fórmula, como precandidata a Vicegobernadora, la dirigente paranaense y ex Diputada Provincial Ana D´Ángelo.



Somos Entre Ríos Cambia. Somos un espacio político plural y multipartidario. Somos una construcción federal potente que creció 'de abajo hacia arriba' en cada uno de los pueblos y ciudades, que tiene una base fuerte y que no tiene techo de crecimiento. Somos el cambio y, sobre todo, somos diferentes”.