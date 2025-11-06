La Fiesta Provincial del Estudiante Secundario, que se desarrolló el pasado fin de semana en Villaguay, se vio involucrada en una situación totalmente inesperada y sin precedentes: una denuncia por presunto abuso sexual a una menor.

El hecho en cuestión no habría ocurrido en el predio oficial del evento sino en circunstancias vinculadas al viaje y estadía de la delegación nogoyaense en el centro de Entre Ríos, donde se dieron cita cientos de adolescentes de diversas localidades.

La presentación judicial fue realizada por la madre de una chica de 15 años de edad, identificada por sus iniciales con las letras M.L.R., cuyo caso quedó en manos de la fiscal María Catalina Mir.

El acusado es un empleado municipal de Nogoyá, N.A., quien se desempeñaba como chofer en la Coordinación de Cultura, Educación y Turismo de Nogoyá. Por disposición del Departamento Ejecutivo, el trabajador fue separado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación penal y la instrucción de un sumario.

La situación tomó estado público cuando el secretario de Gobierno de Nogoyá, Eduardo Quinodoz, reconoció la existencia de la denuncia en declaraciones radiales a FM Libertad de esa localidad. “Hay una denuncia realizada contra un empleado del municipio de parte de la madre de una persona”, confirmó el funcionario, quien indicó que el agente “fue removido preventivamente y saldrá el dictamen legal para el inicio de un sumario administrativo”.

La investigación se desarrolla bajo estricto resguardo, debido a que la víctima es menor de edad, conforme lo dispuesto por la ley Nº 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. La Fiscalía trabaja en la toma de testimonios, intervención de equipos interdisciplinarios y recolección de información para determinar responsabilidades penales.

Para Villaguay, la noticia irrumpe después de una celebración masiva que congregó a innumerable cantidad de jóvenes, música y actividades recreativas. La causa abre ahora un capítulo judicial con epicentro en los tribunales locales, mientras la Municipalidad de Nogoyá enfrenta consecuencias en su propia estructura.

Por el momento, el caso se encuentra en etapa inicial de investigación, sin medidas cautelares confirmadas públicamente.

La Escuela Técnica de Villaguay aclaró que el presunto hecho denunciado no ocurrió durante la Fiesta del Estudiante

Tras conocerse una denuncia por presunto abuso sexual a una menor de 15 años oriunda de Nogoyá, hecho que habría ocurrido durante el fin de semana en el marco de la Fiesta Provincial del Estudiante en Villaguay, la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. C.M. Etchebarne”, organizadora del tradicional evento, emitió un comunicado oficial para despejar dudas y deslindar responsabilidades.

En el texto, la institución manifestó su “absoluto desconocimiento” de los hechos mencionados en una publicación difundida por el portal Entre Ríos Ahora, en la que se hacía referencia a un supuesto incidente ocurrido durante la celebración estudiantil. La escuela aclaró que no recibió ninguna denuncia ni comunicación oficial relacionada con lo difundido por los medios.

Asimismo, el comunicado enfatiza que los hechos aludidos no ocurrieron en las instalaciones donde se desarrolló con total normalidad la LVI edición de la Fiesta Provincial del Estudiante, ni bajo la organización o responsabilidad de la institución, ni involucran a estudiantes, docentes o personal perteneciente a la comunidad educativa.

“La Escuela lamenta la difusión de información de manera incompleta, la cual podría generar confusión o bien afectar el buen nombre y la trayectoria institucional”, señala el documento. En ese sentido, el texto solicita que toda información vinculada al evento sea aclarada o rectificada, en resguardo del derecho a una comunicación veraz y del respeto hacia la comunidad educativa.

Desde la organización destacaron además que cada postulante que participa del evento lo hace acompañado por un adulto responsable, cumpliendo con las normas y disposiciones vigentes. Finalmente, el comunicado reafirma los valores que guían la labor educativa de la institución: responsabilidad, respeto y compromiso.

Comunicado completo de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. C.M. Etchebarne”

COMUNICADO

La Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr C.M. Etchebarne” informa a la comunidad educativa y al público en general que ha tomado conocimiento de una publicación y de comentarios difundidos por el medio digital Entre Ríos Ahora, en los cuales se hace referencia a un presunto hecho ocurrido durante la Fiesta Provincial del Estudiante.

Al respecto, la institución manifiesta su absoluto desconocimiento de los hechos mencionados, no habiendo recibido ninguna denuncia, ni comunicación oficial relacionada con lo publicado.

Asimismo, es importante aclarar que los supuestos hechos aludidos en la publicación no ocurrieron en las instalaciones donde se desarrolló con absoluta normalidad la LVI Fiesta Provincial del Estudiante, ni tampoco bajo la organización y/o responsabilidad de esta institución, ni involucran a estudiantes, docentes y/o personal perteneciente a nuestra comunidad educativa.

Cabe destacar que, como es habitual, cada postulante que asiste a la fiesta lo hace acompañado por un adulto responsable, conforme a las disposiciones y a las normas establecidas por la organización del evento.

La Escuela lamenta la difusión de información de manera incompleta, la cual podría generar confusión o bien afectar el buen nombre y la trayectoria institucional, así como la de quienes integran el equipo organizador del evento, 6° ELECOMM. En este sentido, se solicita que toda información vinculada al evento sea aclarada, o en su defecto rectificada, en resguardo del derecho a una comunicación veraz y del respeto que merece toda la comunidad educativa.

Finalmente, desde la institución se reafirma que en cada una de sus acciones y eventos trabaja con responsabilidad, respeto y compromiso, valores que guían permanentemente su labor educativa y social.