La FIFA oficializó la conformación de los bombos para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que por primera vez en la historia se disputará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Con 48 selecciones participantes, el torneo ampliado inaugura un nuevo formato y genera expectativa en todo el planeta futbolístico.

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, fue ubicada en el Bombo 1, que reúne a los cabezas de serie y a los combinados de mayor peso competitivo. Allí comparte lugar con los tres anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México— y con varias potencias europeas y sudamericanas: Francia, España, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Esto garantiza que el equipo de Lionel Scaloni no se cruzará con ninguno de estos rivales en la fase inicial.

La presencia de tantos seleccionados de élite en el primer bombo confirma un inicio de torneo relativamente accesible para Argentina, que solo enfrentará a estas potencias en las rondas eliminatorias.

Mientras tanto, el resto de los bombos se conformarán con selecciones de peso medio, equipos en crecimiento y varios países que aún están definiendo su clasificación, lo que anticipa un sorteo cargado de intriga.

El Bombo 2 incluye a selecciones de peso que podrían complicar a cualquier cabeza de serie: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. De este grupo saldrá uno de los rivales más exigentes para Argentina, ya que varias de estas selecciones llegan con procesos consolidados y con rendimientos destacados en las últimas competencias internacionales. En el Bombo 3 aparecen combinados con historia mundialista y otros en pleno crecimiento futbolístico: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Para muchos equipos, este pot representa una oportunidad concreta de avanzar a la siguiente ronda en un torneo que amplió su número de participantes y que favorecerá la aparición de nuevas sorpresas. Finalmente, el Bombo 4 reúne a selecciones emergentes y a los equipos que surjan de los torneos clasificatorios que aún restan disputarse. Allí se encuentran: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los ganadores de las Eliminatorias europeas A, B, C y D, además de los dos representantes que clasifiquen desde el Torneo Eliminatorio FIFA. Este último grupo concentra la mayor incertidumbre del sorteo, ya que varias plazas todavía están en disputa.vgct8Q

La ceremonia que determinará la composición de los grupos se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington, un evento que marcará el punto de partida hacia un Mundial que promete ser histórico tanto por su escala como por el desafío deportivo que implica defender la corona lograda en Qatar 2022.

Con los bombos ya definidos, empiezan las especulaciones y los cálculos sobre los posibles rivales del conjunto albiceleste en una competición que vuelve a poner al campeón del mundo en el centro de la escena internacional.