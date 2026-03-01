La Fiesta Provincial del Guiso 2026 dejó una huella imborrable con su quinta edición, en la que la creatividad culinaria y la calidad de los sabores sorprendieron tanto al jurado como al público.

El gran ganador del certamen fue un guiso de surubí, elaborado por un equipo de cocineros de Paraná, que se alzó con el primer puesto tras una destacada performance gastronómica. La propuesta logró destacarse por su equilibrio de sabores, presentación y originalidad.

El premio fue tan contundente como el sabor del plato: un millón de pesos en efectivo, un viaje para cuatro personas a Calamuchita y un terreno en la localidad de El Pingo.

Tradición e innovación en el podio

El segundo lugar también sorprendió. Fue para un guiso preparado por un equipo de Sauce de Luna, que apostó por una receta original con charqui —carne deshidratada— acompañado de chorizo colorado. La propuesta combinó tradición y creatividad, logrando cautivar al jurado con una versión renovada de sabores profundamente arraigados en la cocina regional.

La quinta edición reunió a alrededor de 50 equipos provenientes de distintos puntos del país. Durante la jornada se presentaron variedades que incluyeron guisos de ciervo, conejo, mondongo y pavo, entre otros. Sin embargo, fueron precisamente las opciones menos tradicionales —el guiso de pescado y el de charqui— las que lograron ocupar los primeros puestos.

La diversidad de ingredientes y técnicas evidenció el crecimiento del certamen, que año a año amplía su convocatoria y consolida su prestigio en el calendario gastronómico regional.

El público también ganó

La fiesta no solo premió a los cocineros. Entre los asistentes se sorteó un terreno cuyo número ganador fue determinado por el ticket de entrada. La afortunada fue una vecina de Paraná, quien se mostró visiblemente emocionada al recibir el premio y destacó la importancia de este tipo de celebraciones para impulsar la gastronomía local y fortalecer la identidad cultural.

Con esta edición, la Fiesta Provincial del Guiso reafirmó su carácter como una de las principales celebraciones gastronómicas de la región, promoviendo tanto la tradición como la innovación en la cocina. Entre ollas humeantes, aromas intensos y aplausos, la quinta edición confirmó que el guiso —en todas sus versiones— sigue siendo un símbolo de encuentro y creatividad colectiva.