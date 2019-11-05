Ramírez (Paralelo 32).- La XL Fiesta Provincial de la Juventud en General Ramírez, bajo el slogan “El mundo en tus manos”, comenzó con actividades este lunes 4 extendiéndose hasta el domingo 10 de noviembre.

Los jóvenes, madurando la conciencia de la propia personalidad, impulsados por la fuerza de la juventud y por un dinamismo desbordante, asumen la propia responsabilidad y desean tomar parte en la vida de manera social, cultural y económica, como lo demuestran las diversas manifestaciones concretas que van desde la música, el arte, la cultura, la ciencia, los medios de comunicación, el voluntariado generoso y la recreación social en el uso de su tiempo libre.

Ocurrió hace 40 años, en 1969. Un bailable organizado por 5to. Año de la Escuela Comercial “Francisco Ramírez” con el objetivo de recaudar fondos para su viaje de fin de curso fue el puntapié inicial. La atracción principal, un desfile de carrozas que culminaría con un bailable y la coronación del rey y la reina de la primavera.

Fue tal el movimiento y el entusiasmo que se generó en la gente que comenzó a realizarse año tras año, ya no con un propósito económico sino cultural y recreativo, con el valor agregado del sentimiento de pertenencia que forjó.

Y con los años también fue creciendo la participación, siendo siempre el último año de la secundaria quien llevaba la voz cantante pero acompañados de personas de diferentes edades y profesiones (alumnos, profesores, profesionales, comerciantes, empleados).

Ya en 1973 se declaró de interés provincial, nombrándose a Ramírez como Sede Provincial de la Juventud, reafirmándose la determinación en 1974 con la sanción de ley N°5604.

Ya no es una tarea extracurricular de los chicos al finalizar sus estudios. Ha evolucionado. Hoy, 40 años después, la comisión está conformada por personas ajenas a las instituciones educativas. Es gente que dedica parte de su tiempo y esfuerzo a mantener la calidad de la fiesta en un escalón cada vez más alto, totalmente identificada con Ramírez.

Cronograma

El cronograma completo, día por día, es el siguiente:

Martes 5 de noviembre

• Se realiza un concurso de video minuto sobre una temática que nos preocupa a todos como es el «cyberbullying», con importantes premios. Se contará con la participación de las cuatro escuelas secundarias de la cuidad.

Miércoles 6 de noviembre

• Juegos de barro. Se propone una tarde llena de risas y barro, que consta de un circuito militar con diez obstáculos. A partir de las 17.00 en el predio del bosquecito del Polideportivo municipal.

Jueves 7 de noviembre

• Cacería del zorro. Este juego comienza a las 20:00 y termina a la medianoche. Los chicos reunidos en grupos de a diez, deberán cazar los zorros para ganar premios. Hay un total de 25 zorros (20 zorros hombres: 10 verdaderos y 10 falsos y 5 zorras mujeres: 2 verdaderas y 3 falsas).

• Fogón bailable. Se vuelve a realizar el tradicional Fogón Bailable, en el Polideportivo municipal, donde se llevará a cabo la entrega de premios de la Cacería del Zorro. Un lugar ideado para los ganadores de la noche.

Viernes 8 de noviembre

• Viernes rock. Se realiza un show de bandas de rock en vivo a partir de las 00:30 en el polideportivo, con la participación de Dibius, banda local; Rompiendo espejos, banda tributo a “Callejeros”, de Santa Fe y Cultura frita, banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, de Paraná.

Sábado 9 de noviembre

• Desfile de carrozas. Las carrozas de categoría estudiantil trabajarán la expresión a través del arte, desarrollando distintas problemáticas actuales. En las escuelas se están trabajando problemáticas como las adicciones, el exceso del uso de la tecnología y el bullying. En la categoría libre se incluirá a comercios, cooperadoras y grupos de amigos. En ambas categorías se consensuará la evaluación. Los premios serán para el primero $20.000, al segundo $15.000 y al tercero $10.000.

• Bailable – show en vivo. Se realizará en el Polideportivo municipal, con el show en vivo de grupo de cumbia santafesina «La Contra» a partir de la 00:30. También estará presente DJ Ale Escoda, con un show impresionante junto a Multiefectos Argentina, en su gira 700. Se entregará el premio de carrozas.

Domingo 10 de noviembre

• Cierre y coronación del rey y la reina de la Fiesta provincial de la Juventud 2019, desfile de carrozas ganadoras, presentación de grupos humanos, show en vivo de Bandita Edelweiss y Los Príncipes.