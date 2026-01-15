Verano en Entre Ríos
La Fiesta Nacional de la Playa vive este jueves su noche de rock con Las Pelotas como gran cierre
La Fiesta Nacional de la Playa continúa este jueves con una noche especialmente dedicada al rock, uno de los géneros que atraviesa generaciones y despierta pasiones. El Predio Multieventos volverá a vibrar al ritmo de guitarras, pogos y estribillos coreados, en una jornada que promete una convocatoria multitudinaria y que reafirma el carácter popular y diverso del evento más esperado del verano en Concepción del Uruguay.
El cierre de la noche estará a cargo de Las Pelotas, una de las bandas más emblemáticas del rock nacional. Con Germán Daffunchio al frente, el grupo llegará a la ciudad para repasar 36 años de trayectoria, con un repertorio cargado de historia, emoción y energía. Canciones que forman parte de la memoria colectiva volverán a sonar ante miles de personas, en un ritual que combina saltos, gritos y el inconfundible espíritu del pogo.
Antes del show principal, el escenario recibirá a una nutrida grilla de artistas locales y regionales, que aportarán identidad y potencia a la previa. Actuarán Proyecto Efemérides, Casanova, No Somos Nadie, Daniel Dubini, Bad News, Imaginaria y Suma Paciencia, esta última como banda telonera inmediata de Las Pelotas.
La presencia del histórico grupo tiene un valor simbólico especial. Nacida tras la disolución de Sumo y la muerte de Luca Prodan, la banda se convirtió, con el paso del tiempo, en una referencia ineludible del rock argentino. Su llegada a la Fiesta de la Playa suma un capítulo destacado a una grilla que combina grandes nombres nacionales con el talento local.
Temas como Será, Personalmente, Si Supieras y Hola Qué Tal prometen disparar recuerdos y emociones, en una noche pensada para cantar, saltar y disfrutar. Aunque el pronóstico anuncia la posibilidad de lluvia, desde la organización confirmaron que todo está dispuesto para que el espectáculo se desarrolle con normalidad.
Servicios y comodidades
Dentro del Predio Multieventos, el público podrá acceder a más de 30 foodtrucks en el Patio de Comidas, paseo artesanal, juegos para niños, servicio de emergencia y una variada propuesta gastronómica que incluye opciones rápidas, veganas y aptas para personas celíacas.
Información útil
- Apertura del predio: todos los días a las 19 hs, con dos filas diferenciadas para compra de entradas y para quienes ya cuenten con ticket.
- Conservadoras: no se permite el ingreso con conservadoras. Solo se autorizan termolares plásticos. Está prohibido ingresar con envases de vidrio, latas o bidones grandes.
- Reposeras y sillones: permitidos en sectores determinados, hasta completar la capacidad.
- Personas con discapacidad: ingreso con CUD y DNI. El acompañante deberá contar con entrada, salvo indicación contraria en el CUD.