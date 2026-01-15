La Fiesta Nacional de la Playa continúa este jueves con una noche especialmente dedicada al rock, uno de los géneros que atraviesa generaciones y despierta pasiones. El Predio Multieventos volverá a vibrar al ritmo de guitarras, pogos y estribillos coreados, en una jornada que promete una convocatoria multitudinaria y que reafirma el carácter popular y diverso del evento más esperado del verano en Concepción del Uruguay.

El cierre de la noche estará a cargo de Las Pelotas, una de las bandas más emblemáticas del rock nacional. Con Germán Daffunchio al frente, el grupo llegará a la ciudad para repasar 36 años de trayectoria, con un repertorio cargado de historia, emoción y energía. Canciones que forman parte de la memoria colectiva volverán a sonar ante miles de personas, en un ritual que combina saltos, gritos y el inconfundible espíritu del pogo.

Antes del show principal, el escenario recibirá a una nutrida grilla de artistas locales y regionales, que aportarán identidad y potencia a la previa. Actuarán Proyecto Efemérides, Casanova, No Somos Nadie, Daniel Dubini, Bad News, Imaginaria y Suma Paciencia, esta última como banda telonera inmediata de Las Pelotas.

La presencia del histórico grupo tiene un valor simbólico especial. Nacida tras la disolución de Sumo y la muerte de Luca Prodan, la banda se convirtió, con el paso del tiempo, en una referencia ineludible del rock argentino. Su llegada a la Fiesta de la Playa suma un capítulo destacado a una grilla que combina grandes nombres nacionales con el talento local.

Temas como Será, Personalmente, Si Supieras y Hola Qué Tal prometen disparar recuerdos y emociones, en una noche pensada para cantar, saltar y disfrutar. Aunque el pronóstico anuncia la posibilidad de lluvia, desde la organización confirmaron que todo está dispuesto para que el espectáculo se desarrolle con normalidad.

Servicios y comodidades

Dentro del Predio Multieventos, el público podrá acceder a más de 30 foodtrucks en el Patio de Comidas, paseo artesanal, juegos para niños, servicio de emergencia y una variada propuesta gastronómica que incluye opciones rápidas, veganas y aptas para personas celíacas.

