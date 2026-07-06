Crespo ya comenzó a palpitar uno de los acontecimientos más importantes de su calendario anual. Durante la tradicional Cena por el Día Nacional de la Avicultura, realizada el sábado 4 de julio, se confirmó oficialmente que la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA) tendrá lugar los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026.

El anuncio fue realizado por el intendente Marcelo Cerutti y la presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Mariela Gallinger, quienes compartieron la noticia ante productores, empresarios, autoridades e integrantes de la comunidad que participaron del tradicional encuentro.

La confirmación marca el inicio de la cuenta regresiva para una celebración que, edición tras edición, reúne a miles de visitantes provenientes de distintos puntos de Entre Ríos y del país.

Mucho más que una fiesta

La Fiesta Nacional de la Avicultura trasciende el carácter de un evento popular. Se trata del principal espacio donde Crespo exhibe el potencial de una actividad productiva que ha sido clave para el desarrollo económico de la ciudad y de gran parte de la provincia.

Durante tres jornadas, la comunidad abre sus puertas para mostrar la fuerza de un sector que genera empleo, impulsa inversiones y posiciona a Entre Ríos como uno de los principales polos avícolas de Argentina.

Al mismo tiempo, la fiesta se convierte en un punto de encuentro para productores, empresarios, instituciones, emprendedores y familias que encuentran en este evento un espacio para celebrar el trabajo y la identidad local.

Una celebración con fuerte identidad crespense

Desde sus primeras ediciones, la Fiesta Nacional de la Avicultura se consolidó como una expresión de la cultura del trabajo que caracteriza a Crespo.

La exposición comercial e industrial, los espectáculos artísticos, las propuestas gastronómicas, los espacios institucionales y las actividades para toda la familia forman parte de una programación que año tras año atrae a miles de personas.

Además de poner en valor el desarrollo de la cadena avícola, el evento representa una oportunidad para mostrar el crecimiento de la ciudad, su capacidad organizativa y el compromiso conjunto entre el sector público, las instituciones y las empresas.

Con la fecha ya confirmada, Crespo comienza a prepararse para vivir una nueva edición de una fiesta que no solo celebra a la avicultura, sino también el espíritu emprendedor, el esfuerzo y la historia de una comunidad que convirtió al trabajo en uno de los pilares de su identidad.