La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura contará con una cobertura audiovisual especial que permitirá seguir las actividades del evento a través de distintas señales de televisión, radio, plataformas digitales y streaming de Entre Ríos.

Así lo confirmó Darío Berón durante una entrevista en Crespo en Vivo, el programa que se emite en dúplex por FM Boing 93.7 y el canal Flop!TV de Paralelo 32. La transmisión se realizará durante las tres jornadas, entre las 20:00 y la 1:00, con posibilidad de extenderse según el desarrollo de las actividades.

La producción estará a cargo de Expressión Radio Stream y su señal podrá verse a través de su canal de YouTube, televisión abierta, redes sociales y aplicación. También se sumarán distintos medios de la provincia, entre ellos Paralelo 32, que reproducirá la cobertura mediante sus plataformas.

Además, la señal llegará a los sistemas de televisión por cable entrerrianos a través de la Asociación Entrerriana de Televisión (AET).

Escenario principal, artistas y protagonistas

Berón explicó que la cobertura no se limitará a los espectáculos centrales. El equipo técnico tomará la señal de imagen del escenario principal y también dará espacio al escenario joven, con el objetivo de mostrar las propuestas de artistas y grupos que buscan ganar visibilidad.

“Esos que vienen pidiendo pista también necesitan visibilidad y yo creo que ahí está nuestra labor como medio, como gente de la comunicación”, señaló.

La transmisión contará además con un set de entrevistas y un equipo móvil que recorrerá el predio para recoger testimonios de visitantes, organizadores y protagonistas de la celebración.

Entre los contenidos previstos se encuentran entrevistas con representantes de instituciones y clubes que colaboran cada año con la organización, además de la cobertura del tradicional concurso del pollo al disco.

El comunicador destacó la importancia de dar espacio a los distintos actores que forman parte de la fiesta y sostienen su desarrollo.

Una cobertura con participación de medios entrerrianos

La propuesta reunirá a diferentes medios y equipos de comunicación de la provincia. Según detalló Berón, participarán Canal 8 Digital de Colonia Avellaneda durante las tres jornadas y el canal de Valle María, que reproducirá la señal el sábado y el domingo.

También se sumará FM Argentina de Viale con la emisión de audio, mientras que Neonet Music de la ciudad de Diamante participará con su señal de streaming.

Para la conducción estará Gustavo Werner, periodista y comunicador con trayectoria en la provincia. La operación técnica y coordinación de la transmisión estará a cargo de Joaquín Cedermas.

El entrevistado valoró la posibilidad de integrar distintos equipos de trabajo y consideró que esta articulación permitirá ampliar el alcance de la fiesta más allá del predio.

Crespo y la región, protagonistas

Durante la entrevista, el productor también destacó la dimensión que alcanzó la Fiesta Nacional de la Avicultura y el potencial productivo de Crespo y su zona de influencia. En ese sentido, mencionó la presencia esperada de representantes de cámaras vinculadas con la actividad avícola, entre ellas las del sector de pollos y de acopiadores de huevos.

También resaltó la infraestructura disponible y el trabajo que viene desarrollando el municipio para preparar el evento. “Hablar de Crespo hoy es hablar de algo casi abstracto, pero si uno habla de la microrregión habla de todo un potencial que genera un poder económico para la región muy importante a nivel provincial”, expresó.

La transmisión especial buscará reflejar esa dimensión, combinando los espectáculos artísticos con entrevistas, historias y el trabajo de las instituciones que forman parte de la celebración.

De esta manera, quienes no puedan acercarse al predio tendrán la posibilidad de seguir las tres noches de la Fiesta Nacional de la Avicultura a través de las distintas señales que se sumarán a la cobertura.