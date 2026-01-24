En ese marco, la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, declaró de Interés Turístico provincial a esta nueva edición de una de las celebraciones más representativas del sur entrerriano, que tendrá lugar en el polideportivo municipal de Urdinarrain.

La Fiesta del Caballo es un evento emblemático que pone en valor las tradiciones rurales, las destrezas criollas, la música y la gastronomía típica. Cada verano convoca a visitantes de distintos puntos de la provincia y la región, y en esta oportunidad se desarrollará a lo largo de cuatro noches con espectáculos artísticos, actividades tradicionalistas y una destacada oferta gastronómica.

Durante la presentación, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó la importancia cultural y social del evento. “Es una fiesta muy conocida y tradicional, que recupera, rescata y mantiene vivas tradiciones, cuestiones culturales y gastronómicas”, expresó, subrayando además el impacto positivo que este tipo de celebraciones genera en el turismo regional.

Satto también puso en valor el rol de la Asociación de Cooperadoras Escolares de Urdinarrain (Acedu), entidad organizadora de la fiesta. “Lo más particular que tiene esta celebración es que todo lo recaudado se destina al mejoramiento de las estructuras escolares de la ciudad. Además de lo que convoca en términos turísticos, que el dinero vaya a educación la vuelve totalmente meritoria. Urdinarrain está verdaderamente de fiesta”, afirmó.

Por su parte, integrantes de la comisión organizadora de Acedu, encabezada por su presidente Gustavo Gómez, junto al vicepresidente Miguel Romero y Marianela Castro, destacaron que la asociación está integrada por cuatro instituciones educativas de la ciudad. Señalaron además que, gracias a los resultados obtenidos en ediciones anteriores, se concretaron importantes obras de infraestructura escolar, reflejando el impacto positivo de la fiesta en la comunidad local.

La programación de la 34ª edición incluirá, entre otros atractivos, el tradicional desfile de agrupaciones tradicionalistas, que se realizará el sábado desde las 17 horas por las calles de la ciudad y es considerado uno de los más multitudinarios de la provincia. A ello se sumarán destrezas criollas, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas que convierten a la Fiesta del Caballo en una cita ineludible del verano entrerriano.