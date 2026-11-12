La tradicional Fiesta de la Tradición organizada por la Asociación Cooperadora de la Escuela Almafuerte ya tiene fecha para su edición 2026: se realizará el sábado 14 de noviembre en el salón de Grupo Motta.

Natalia Kern, presidenta de la cooperadora, confirmó que la jornada comenzará, como en años anteriores, con la presentación de los alumnos de la institución, quienes bailarán el Pericón Nacional frente al edificio escolar.

Música, danzas y participación de la comunidad

La programación artística incluirá actuaciones de alumnos de la escuela primaria y secundaria, el Grupo de Folclore del Punto Digital Racedo, el grupo de danzas Yerá de Crespo, Ecos del Norte, Los Entrerrianos del Chamamé, el Tolato Trío y La Sin Nombre.

La entrada será voluntaria. Además, durante la fiesta habrá servicio de cantina y una feria de emprendedores.

Desde la organización convocan a quienes quieran participar con sus emprendimientos y formar parte de la propuesta. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 3434-733521.